SC Sollenau Keine großen Sprünge bei den Sollenauer Zebras

Ezekiel Olaiya ist einer von fünf Neuen in Sollenau Foto: Malcolm Zottl

N ach Platz sechs in der Vorsaison will Sollenau in dieser Spielzeit nichts mit dem Abstieg zu tun haben.

Nach Cem Atan, der die Zebras überraschend auf Platz sechs beförderte, übernimmt Christian Wolf das Traineramt. Abräumer Ayoub Boutarbouch wechselt nach Wiener Neudorf. Der interessanteste Transfer der Sollenauer ist ganz klar Spielmacher Santiago Lopez Rubio, der von Rennweg aus der Oberliga kommt. „Wir freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat und hoffen auf sein Können“, zeigt sich Wolf glücklich. Ezekiel Olaiya und Nikola Bjelovuk aus Laxenburg sowie Tizian Schenk und Tobias Schweighofer aus Bad Erlach sind Kandidaten für die Startelf.