Rote Karte für den gesperrten Kapitän

Mathias Winkler fehlte gegen Wiesmath gelbgesperrt. Trotzdem wurde der Sollenauer Kapitän in der Nachspielzeit ausgeschlossen. Wie das möglich ist? Winkler ist auch Co-Trainer von Cem Atan und saß in dieser Situation auch auf der Betreuerbank. Als sich Atan in der Schlussphase selbst einwechselte, übernahm Winkler das Coaching, und griff ein, als eine hitzige Szene seiner Meinung nach zu eskalieren drohte.

Schiedsrichter Ahmet Akcay war gerade an der Sechzehnergrenze mit einem angeschlagenen Spieler beschäftigt, als sich ein Wiesmather und ein Sollenauer auf der Mittelauflage in die Haare kommen. „Zuerst war es nur verbal, dann sind sie Kopf-an-Kopf gestanden. Ich wollte nicht, dass es noch schlimmer wird, und bin auf das Feld gelaufen, ohne an die Konsequenzen zu denken“, erzählt Winkler im NÖN-Gespräch. Akcay quittierte Winklers „Platzsturm“ mit Rot: „Dabei wollte ich nur schlichten und bin danach auch gleich wieder rausgegangen“, beteuert der gesperrte Kapitän.

Ob der Ausschluss auch Konsequenzen für den Spieler Winkler hat? „Ich habe versucht, mich zu informieren. Was ich gehört habe, soll es keine Auswirkungen haben. Es kann nur sein, dass ich nicht als Betreuer am Blankett stehen darf“, offiziell ist die Entscheidung noch nicht. Der NÖFV-Strafausschuss nimmt sich der Causa dieser Woche an.