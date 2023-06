Captain Björn Pölleritzer geht in die Kicker-Pension

Im letzten Saisonspiel gegen Neunkirchen bekam Björn Pölleritzer noch sechs Einsatzminuten. Es sind wohl die letzten sechs Minuten des Kapitäns in der Weissenbacher Kampfmannschaft gewesen. Der Außenverteidiger beendet seine aktive Fußballkarriere. „Es war zeitlich nicht mehr machbar“, nennt der 28-Jährige die Gründe für den Abschied: „Neben meiner Familie und meiner eigenen Firma ist Fußball immer mehr zur Herausforderung geworden“, meint der verheiratete Familienvater und Unternehmer, der im Oktober 2011 noch zu Gebietsliga-Zeiten für den SCW debütierte.

Sein schönstes Match bestritt Pölleritzer Ende Mai 2014. Damals gastierte Weissenbacher in seiner Meistersaison bei Titelkonkurrent Alland. In Minute 21 sah Christoph Lechner Rot, trotzdem schaffte es Weissenbach mit zwei späten Toren einen 1:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg zu verwandeln. „Wir haben mit dem Spiel den Meistertitel in der 2. Klasse fixiert, vor 500 Zuschauern und Alland hat, wie wir im Rückstand waren, noch einen Elfmeter verschossen“, erinnert sich Pölleritzer an sein persönliches Spiel des Lebens.

Generell sppielte das runde Leder immer ein wichtige Rolle, deshalb ist jetzt auch nicht ganz Schluss: „Als Zuschauer werde ich auf alle Fälle erhalten bleiben, vielleicht helfe ich das ein oder andere Mal in der Reserve aus, wenn es zeitlich reinpasst.“