Der perfekte Zeitpunkt des ersten Doppelpacks

Als Verteidiger gefürchtet, als Angreifer meist ungefährlich. Denis Lacic ist eigentlich nicht fürs Tore schießen bekannt, doch gegen Zöbern netzte der Defensivmann doppelt und führte Weissenbach zum wichtigen 2:1-Heimerfolg.

„Ich habe heute auf der Sechs statt in der Innenverteidigung gespielt und da kommst du schon in die Situationen, ein Tor zu schießen, vor allem über Standards, wo wir immer gefährlich sind“, erläutert Lacic. Dass er diese Behauptung nicht aus der Luft gegriffen hat, stellte er mit dem ersten Doppelpack seiner Kampfmannschaftskarriere unter Beweis: „Beim Siegestor bin ich vorne geblieben, bis sich die Situation auflöst, das mache ich beim Aufrücken immer. Dann stehe ich glücklicherweise richtig und halte einfach den Fuß hin“, lässt der Abräumer sein Erfolgserlebnis Revue passieren.

Im Sommer wechselte Lacic gemeinsam mit seinem Freund und Ex-Bundesligaprofi Ione Cabrera aus Mannswörth nach Weissenbach. „Ich kenne Helmut Vogel auch noch von dort, als er Co-Trainer war. Wir haben ein gutes Verhältnis, aber in Weissenbach sind generell alle bodenständig und man kann mit jedem über alles sprechen“, zeigt sich der Verteidiger von seinem neuen Arbeitgeber begeistert. Aktuell rangiert die Vogel-Elf in der Top drei, was traut Lacic seinem Team noch zu? „Wir sind eine super Mannschaft. Wenn wir noch abgebrühter werden, können wir sicherlich bis zum Ende ein Wörtchen ganz vorne mitreden“, ist Lacic optimistisch.

Der kopfballstarke Hintermann war bisher immer nur in höheren Ligen im Einsatz, die Erste Klasse weist Unterschiede zu seinen vorherigen Karrierestationen auf: „Hier geht es weniger um das Taktische und Fußballerische, dafür wird das Körperliche viel mehr betont“, meint Lacic.