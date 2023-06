Vogel bleibt Weissenbach-Trainer

Helmut Vogel führte Weissenbach im Frühjahr von Platz acht auf Rang drei. Die Punkteausbeute kann sich mit 1,7 sehen lassen. Deswegen ist es keine große Überraschung, dass Obmann Raimund Horvath verkündet: „Helmut wird über den Sommer hinaus unser Trainer bleiben. Er arbeitet mit sehr viel Herzblut und wir wollen ihm die Chance geben.“

Für Vogel gab es, als das Weissenbacher Angebot am Tisch lag kein langes Überlegen: „Ich hatte auch zwei andere Anfragen — eine aus der Gebietsliga und eine aus der 1. Klasse. Das ist für mich aktuell aber nicht in Frage gekommen, weil ich mich in Weissenbach sehr wohlfühle“, sagt der 43-Jährige, der zuvor schon Teesdorf und Neunkirchen als KM-Cheftrainer betreute.

Die Kaderplanung für die kommende Saison läuft im Hintergrund auf Hochtouren. Ein großer Umbruch soll es nicht werden. „Es gibt schon ein paar Dinge, die im Werden sind“, wartet Obmann Horvath noch mit Vollzugsmeldungen.