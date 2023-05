2:7 in Bad Erlach: Das ist kein gutes Omen für Zöbern

In der letzten Saison besiegelte eine 2:7-Niederlage in Bad Erlach quasi Krumbachs Abstieg. Heuer könnte Zöbern das gleiche Schicksal ereignen. Zumindest war das 2:7-Debakel für das Schlusslicht das nächste herbe Debakel. „Es war ein verdiente Sieg von Bad Erlach“, resümiert Zöbern-Coach David Blazanovic, obwohl die Partie bis zum 2.4 in Minute 76 zumindest vom Ergebnis her umkämpft. Ans Aufgeben denkt Blazanovic derweil aber noch nicht: „Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen“, fordert der Coach Schauklappen vor der Gesamtsituation.

Diese sieht nämlich düster aus. Um noch ernsthaft ein Wörtchen um den Klassenerhalt mitreden zu können, braucht Zöbern aus den letzten fünf Spielen mindestens zwölf Punkte. Selbst dann wäre die Blazanovic-Elf aber noch auf Hilfe von der Konkurrenz angewiesen. Selbst im Falle, dass es am Saisonende nur zwei Absteiger gibt, fehlen schon sechs Punkte auf das rettende Ufer.

Ein Dreier in Bad Erlach wäre eigentlich Pflicht gewesen, so lange der Klassenerhalt rechnerisch möglich ist, will Blazanovic aber auch ihn glauben: „Wir haben die Burschen in den ersten Trainings nach der Bad Erlach-Partie wieder aufgerichtet. Jetzt versuchen wir gegen Pitten die drei Punkte zu holen.“ Fix absteigen kann Zöbern im Falle einer Niederlage dieses Wochenende übrigens noch nicht.