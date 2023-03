Angriffsmodus statt Herbst-Lethargie

Mit neun Punkten manövrierte sich Zöbern für das Frühjahr in eine schwierige Lage. Das Schlusslicht hat den Kampf um den Klassenerhalt aber bei weitem noch nicht aufgegeben. Im Frühjahr soll Neo-Coach David Blazanovic das Ruder noch herumreißen. Am Transfermarkt zogen die Zöberner (wenig überraschend) nicht die ganz großen Fische an Land. Mit Stürmer Lubomir Ulrich, der von Lokalrivalen Aspang kam, soll die Gefahr im gegnerischen Sechzehner erhöht werden. Genau diese war im Herbst nämlich überschaubar. Mit zwölf Treffern war Zöbern die zweitschwächste Offensive der Liga.

Am Anfang stehen zweiSechs-Punkte-Spiel

In der Vorbereitung lief es für die Blazanovic-Elf nicht immer am Schnürchen. Unter anderem gab es gegen 2. Klasse Steinfeld-Mittelständler Wöllersdorf nur ein enttäuschendes 1:2. Ein Fehlstart in die Rückrunde würde am 26. März doppelt schmerzen. Gegen den Tabellen-Zwölften Sollenau wartet zu Hause nämlich gleich ein Sechs-Punkte-Spiel. Blazanovic ist optimistisch: "Meine Mannschaft wird sehr gierig, aggressiv und voll konkurrenzfähig sein. Unser Ziel ist natürlich der Klassenerhalt, aber wir wollen zunächst nur von Woche zu Woche schauen, daher liegt unser Fokus auf dem ersten Spiel", und danach wartet prompt das Gastspiel beim Vorletzte aus Felixdorf.

