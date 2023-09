Christopher Spanring kehrt fulminant zurück

Zöberns Christopher Spanring wurde letzte Saison vom Pech verfolgt. In einem Vorbereitungsspiel riss er sich das Kreuzband und den Meniskus - die volle Spielzeit musste er zuschauen. In der Vorwoche feierte Spanring in den letzten 15 Minuten gegen Pitten sein Comeback, diese Woche setzte er in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. „Mit meinen beiden ersten Ballkontakten hatte ich Großchancen. Die erste habe ich leider verhaut, mit dem zweiten Schuss habe ich abgestaubt und das 3:1 erzielt. Es war ein extrem schönes Gefühl und alle haben sich mit mir gefreut“, schwärmt der Spielmacher.

Foto: SC Zöbern

Ob Spanring bald wieder über die volle Distanz auflaufen kann? „Ich habe so hart trainiert wie noch nie, um zurückzukommen. Ich denke, dass ich in ein paar Wochen wieder fit genug bin, um 90 Minuten zu spielen“, meint der Mittelfeldmotor.