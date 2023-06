Ein Sieg fehlt für das Wunder von Zöbern

Vor vier Wochen sah Zöbern noch wie der Fixabsteiger aus. Nach vier Erfolgen hintereinander hat die Blazanovic-Elf den Klassenerhalt plötzlich wieder in der eigenen Hand. „Wir wollten am letzten Spieltag gegen Weikersdorf noch eine Chance haben. Darauf haben wir hingearbeitet“, sagt Zöbern-Coach David Blazanovic vor dem Showdown am Samstag (17.30 Uhr).

Mit einem Sieg gegen den direkten Konkurrenten ist der Ligaverbleib geschafft, aber auch Weikersdorf ist formstark, holte aus den letzten drei Spielen sieben Zähler. Euphorie will Blazanovic ohnehin noch keine aufkommen lassen: „Es ist super, dass wir jetzt dort sind, wo wir sind, aber wir haben noch nichts erreicht“, muss Zöbern erst einmal den letzten Schritt gehen.