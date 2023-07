SC Zöbern Zöbern blieb nach Wunder praktisch unverändert

Zöbern setzt auf die Spieler der Vorsaison, wie Stürmer Lubomir Ulrich. Foto: Malcolm Zottl

F ünf Siege in Folge brauchte Zöbern um am letzten Abdruck noch in der Liga zu bleiben. Grund genug, um den Kader der Vorsaison zu vertrauen. Es gibt nur einen neuen Trainer und einen Comebacker.

Nachdem Ligaverbleib blieb es ruhig. Nur Leistungsträger Christopher Spanring, der lange angeschlagen war, trainiert wieder mit der Kampfmannschaft. Michael Ostermann wandert nach Pitten ab, Patrick Spitzer ersetzt David Blazanovic als Trainer. „Klarer die Liga halten als letzte Saison und hoffentlich keine Verletzungen“, lautet die Devise vom Sportlichen Leiter Toni Metzner.