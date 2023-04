Zöbern setzt auf Alpakas

Mit dem 0:0 gegen Wiesmath erreichte Zöbern am Freitagabend das Minimalziel. Der Weg zum Klassenerhalt bleibt steil und steinig, ist aber nicht unmachbar. Dabei setzt der Tabellenletzte auch auf tierische Unterstützung, unternahm am Samstag einen Vereinsausflug zum Alpakahof Zöbern. „Danke an Franz Schwarz und Michael Schlögl, die die Wanderung mit den Alpakas geführt haben“, war der entspannte Ausflug mit Freunden und Familie für Coach David Blazanovic eine willkommene Abwechslung zum Liga-Alltag, der hat diese Woche ohnehin zwei hohe Hürden parat.

Die erste nahm Zöbern, fügte Berndorf die erste Liga-Heimpleite seit Juni 2019 zu. Nun geht es am heutigen Freitag gegen Scheiblingkirchen: „In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Berndorf und Scheiblingkirchen stehen für mich aber ein bisschen über allen anderen.“ Um etwas mitzunehmen, müssen die Zöberner auch im Pittental „Gras fressen“, so wie ein Alpaka.