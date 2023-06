Zöberns „Wunder dahoam“ zählt emotional noch mehr als der Meistertitel

Obmann Johannes Nagl stürmt mit drei Sektflaschen bewaffnet das Spielfeld. Dicht hinter ihm folgt Anhänger Harald Lechner, der eine riesige SCZ-Fahne schwenkt. Wohin man schaut Spieler, die sich umarmen, jubeln, die Freude herausschreien. Mittendrin in den Feierszenen Fanclub-Obmann Stefan Höller, der eine flammende Siegesrede hält.

Es schaute fast so aus, als wäre Zöbern an diesem Samstagnachmittag Meister geworden. Dabei schafften Christopher Stampfl und Co. „nur“ den Klassenerhalt. Die Art und Weise, wie sich Zöbern diesen Ligaverbleib sicherte, war allerdings ein wahres Meisterstück. Fünf Wochen ist es her, dass Zöbern in Bad Erlach 2:7 unterging. Selbst die kühnsten Optimisten glaubten nicht mehr daran, dass Zöbern auch nächstes Jahr noch in der 1. Klasse Süd spielt. „Wir haben schon Pläne geschmiedet, wie es wird in der 2. Klasse — welche Spieler bleiben, welche Spieler gehen?“, erinnert sich Kapitän Stampfl.

Stampfl glaubte immer an den Klassenerhalt

Der Captain war in dieser Phase kein kühner Optimist, sondern in Augen vieler ein hoffnungsloser Träumer: „Ich war einer der wenigen, die immer daran geglaubt haben, dass wir das noch packen.“ Gemeinsam mit Coach David Blazanovic schwor Stampfl die Mannschaft nochmals auf das gemeinsame Ziel ein — fünf Spiele, fünf Siege. So kam es am Ende auch. „Vorher war es so: Wir sind Letzter, wir müssen gewinnen“, schildert Stampfl: „Nach Erlach war es: Wir wollen, aber egal, was passiert wir bleiben eine Familie. Das hat das Momentum Kopf umgedreht“, beflügelte Zöbern zu einem unglaublichen Schlussspurt.

„Der ganze Aufwand hat sich ausgezahlt“, strahlt Blazanovic: „In der Vorbereitung sind 20 Zentimeter Schnee am Platz gelegen. Der Platzwart hat das Feld geräumt und wir haben Tempoläufe gemacht. Das hat sich ausgezahlt. Wir haben jetzt in den letzten Wochen die Steherfähigkeiten gehabt“, war Zöbern in der entscheidenden Phase nicht nur mental, sondern auch körperlich bereit.

Um 4 Uhr Früh gab's noch eine Eierspeis'

Der Lohn waren ganz große Emotionen: „Für solche Situationen spiele ich Fußball“, stellt Stampfl klar: „Ein Finalspiel gegen den Abstieg, bei dem der ganze Ort hinter dir steht, beflügelt“, stellt Stampfl den Klassenerhalt sogar über den 2. Klasse Wechsel-Meistertitel im Jahr 2018. „Damals war das entscheidende Spiel in Puchberg. Da sind auch viele mitgefahren, kein Thema, aber vor den eigenen Fans, das „Finale dahoam“ zu haben, ist emotional nochmals ganz was anderes.„ Gefeiert wurde gebührend. Am Sportplatz herrschte bis um 3.30 Uhr Halligalli. „Danach hat ein Mitspieler noch zum Eierspeiß-Essen bei sich zu Hause eingeladen. Da haben wir die Feier entspannt ausklingen lassen“, schmunzelt Stampfl.