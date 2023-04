Elfer in Minute 98: Scheibling' holt Remis im Schlager

Werbung

Scheiblingkirchen KM II - Berndorf 1:1. Obwohl Berndorf in der Tabelle zwölf Punkte Vorsprung hat, war das Match in Scheiblingkirchen ein Spitzenspiel der aktuell besten Mannschaften der 1. Klasse Süd. Der Tabellenführer begann energisch, erarbeitete sich in den ersten Minuten eine klare Feldüberlegenheit und auch die ein oder andere gute Gelegenheit. Die größte Chance produzierte Scheiblingkirchens Simon Walli unfreiwillig. Er zwang mit einem missglückten Klärungsversuch Luef zu einer Glanzparade.

Nach 20 Minuten war Scheibingkirchen-Spielertrainer Stefan Holzinger früh zum Handeln gezwungen. Stürmer Christoph Ofenböck musste mit einem Brummschädel und Schwindel runter. Mit der Rettung ging es anschließend ins Krankenhaus, dort musste der Youngster auch die Nacht verbringen: Verdacht auf Gehirnerschütterung.

Wurglitsch trifft zur Führung

Den Schock steckte Scheiblingkirchen aber gut weg. Mitte der ersten Hälfte begann das aggressive Pressing besser zu funktionieren. Berndorf schaffte es nicht mehr so einfach zielstrebig herauszuspielen. Ausgerechnet in der besten Phase der Hausherren gingen die Berndorfer in Führung. Nach einem schnellen Umschaltmoment packte Markus Wurglitsch sein feines Füßchen aus, überhob Scheiblingkirchen-Goalie Manuel Luef. Nach Wiederbeginn entwickelte sich eine Partie am Schnitt.

Ein Elferpfiff mit Zündstoff

Luef bewahrte die Heimischen im Eins-gegen-Eins vor dem 0:2 und der vorzeitigen Entscheidung. Somit ging es mit Hochspannung in die Nachspielzeit und diese gestaltete Schiedsrichter Alexander Strauch deftig. Minute 95 war angebrochen als Holzinger einen Freistoß in die Mitte schnippelte. Berndorf-Tormann Ömer Ilhan ging in das Luftduell und soll dabei einen Scheiblingkirchner regelwidrig im Gesicht getroffen haben. Strauch zeigte auf den Punkt.

Berndorf verstand die Welt nicht mehr, Trainer Albin Kajtezovic marschierte mit Gelb-Rot. In Minute 98 durfte Christoph Kremsl endlich antreten und verlud Ilhan ins falsche Eck, der Penalty schlug im gegenüberliegenden Kreuzeck ein. Scheiblingkirchen rettet im Schlager somit spät ein Remis.

Stimmen zum Spiel

Scheiblingkirchen KM II-Coach Stefan Holzinger: „Nach 15,20 Minuten hat unser Pressing gut funktioniert, trotzdem hatten wir nur Halbchancen in der ersten Hälfte. Nach der Pause war es eher eine offene Partie. Beide Mannschaften konnten Nadelstiche setzen. Mit Fortdauer hatte ich den Eindruck, dass wir konditionell überlegen sind. Wir haben Berndorf mit unseren langen Bällen das Leben schwer gemacht. Da haben wir gewusst, dass sie damit Probleme haben. Ob es dann in der letzten Minute ein Elfer war, kann ich nicht sagen. Wir haben die Entscheidung angenommen. Danach herrschte bei uns große Euphorie. Wir haben unseren Tank völlig entleert und uns damit den Punkt verdient.“

Berndorf-Trainer Albin Kajtezovic: „Der Schiedsrichter war für beide Seiten eine Katastrophe. Meiner Mannschaft mache ich keinen Vorwurf, was die Einstellung und den Kampf betrifft. Wir habe vorne einfach die Tore nicht gemacht.“

Statistik

Scheiblingkirchen II - Berndorf 1:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (39.) Wurglitsch, 1:1 (98.) Kremsl

Karten: Mach (70., Gelbe Karte Foul), Strobl (54., Gelbe Karte Foul)Kajtezovic (85., Gelbe Karte Unsportl.), Horvat (74., Gelbe Karte Unsportl.), Beyigi (64., Gelbe Karte Unsportl.), Kajtezovic (95., Gelb/Rote Karte Unsportl.)

Scheiblingkirchen KM II: Luef; Schüller, Schwaiger, Riegler; Strobl, M. Ofenböck, P. Sperhansl (59., T. Sperhansl), S,. Walli (59., Holzinger); Kremsl, C. Ofenböck (20., Eidler), Altrichter.

Berndorf:Ilhan; Iancu, Katzenschlager, Brnjak, Krasniqi; Schramböck; Horvat, Beyigi, Wurglitsch (90., Iacob), Alizadeh; Vorfaj.

300 Zuschauer, Schiedsrichter: Alexander Strauch