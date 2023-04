Drei Punkte trotz Rotationsmaschine

Scheiblingkirchen KM II - Zöbern 2:0. Weil drei Viertel der Einser-Garnitur der Scheiblingkirchner KM II am Mittwoch beim RLO-Cup-Halbfinale gegen Traiskirchen im Einsatz waren, rotierte Spielertrainer Stefan Holzinger ordentlich, veränderte seine Startformation im Vergleich zur Partie gegen Berndorf auf sieben Positionen. Der Tabellenzweite wirkte somit deutlich frischer als Zöbern, das am Dienstag ja einen heroischen 5:3-Sieg bei Leader Berndorf feierte. Die Belohnung folgte nach einer Viertelstunde. Nach einer Holzinger-Flanke scheiterte Deniz Maktav im ersten Versuch an der Latte. Den Abpraller verwertete der Teenager zu seinem ersten KM-Pflichtspieltor.

Zöbern vergibt Ausgleichschancen

Zöbern blieb eine Reaktion zunächst schuldig, hatte sogar Glück, dass Scheibling' seine Chancen auf einen weiteren Treffer nicht nutzte. Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Kräfteverhältnis um 180 Grad, plötzlich drückte Zöbern. Lubomir Ulrich scheiterte an der Stange. Einmal kratzte Scheiblingkirchen die Kugel von der Linie. Ein anderes Mal brachte Matej Gorelka den Ball einfach nicht im Tor unter. Und auch Marek Jastrab verfehlte mit seinen Versuch das Tor um wenige Zentimeter.

In der Schlussphase musste der Tabellenletzte aufmachen. Scheiblingkirchen konterte mit Erfolg. Jakob Eidler machte in Minute 85 den Deckel drauf. Die Pittentaler rücken damit vorerst bis auf neun Punkte an Leader Berndorf heran, während es für Zöbern im Abstiegskampf eine ganz bittere Pleite ist, denn alle direkten Konkurrenten schrieben am Freitagabend an.

Stimmen zum Spiel

Scheiblingkirchen KM II-Spielertrainer Stefan Holzinger: „Die Belastung für die Jungs ist aktuell groß, deshalb haben ein paar Spieler die Chance bekommen, die bisher noch nicht so viele Minuten spielen durften. In der ersten Hälfte waren wir eindeutig besser, hätten das 2:0, 3:0 oder sogar das 4:0 machen können, dann wäre es einfacher gewesen. In der zweiten Hälfte war es ein Spiel um den zweiten Ball und da waren wir fast immer der zweite Sieger. Zöbern hatte zwei, drei Chancen auf das 1:1. Mit dem 2:0 war die Partie dann gegessen.“

Zöbern-Trainer David Blazanovic: „Man hat die Müdigkeit nach dem intensiven Spiel gegen Berndorf gemerkt. Scheibling' war da viel aggressiver. Nach der Pause waren wir besser in den Zweikämpfen und hatten drei, vier Chancen, leider haben wir sie nicht gemacht. Wir müssen weiter auf uns schauen. Wir werden weiter alles probieren und geben sicher nicht auf. Es geht bis Juni, das habe ich schon vor der Rückrunde gesagt.“

Statistik

Scheiblingkirchen II - Zöbern 2:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (13.) Maktav, 2:0 (85.) Eidler

Karten: Mach (70., Gelbe Karte Foul), Weinlich (12., Gelbe Karte Unsportl.)Ulrich (90., Gelbe Karte Kritik), Nagl (79., Gelbe Karte Unsportl.), Spanring (71., Gelbe Karte Unsportl.)

Scheiblingkirchen KM II: Luef; T. Sperhansl, (58., P. Sperhansl)Altrichter, Riegler; Atik, L. Weinlich (58., Weinlich), Mach, Holzinger; Kremsl (72., Schwaiger), Wagner (58., Eidler), Maktav (72., Strobl).

Zöbern: Schlögl; Luef, Gruber, Brunner, Ostermann (77., Petz); Nagl, D. Spanring, C. Stampfl (20., Jastrab), Bonigut (HZ., Izvolt); Ulrich, Gorelka.

110 Zuschauer, Schiedsrichter: Cenker Alisik