Die Transfers waren klassisch Wiesmath

Zum Legionärstausch kommt es in Wiesmath: Daniel Tanyeros und Istvan Eszlatyi verlassen das Team von Coach Peggy Fleck. Mit Balazs Koszo und Andras Stieber wechseln zwei erfahrene Ungarn in die Bucklige Welt, die in den höchsten Ligen des Nachbarlandes gespielt haben. Beide hatten schon einen Marktwert von 150.000 Euro. Während Koszo aus Ungarn kommt, lief Stieber zuletzt für Andau in der Burgenlandliga auf „Es ist uns gut gelungen, die beiden Stammspieler positionsgetreu zu ersetzen. Dieses Jahr wollen wir eher oben mitspielen“, steckt Fleck die Ziele höher.