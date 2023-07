Stieber ist der Überflieger

Eine alte Fußballweisheit: Die Zeit der Testspiele sollte niemals überbewertet werden. Trotzdem konnte in der Vorbereitung schon einer groß anschreiben. Wiesmath-Neuzugang Andras Stieber, der in der Rückrunde in der Burgenlandliga bei Andau spielte, netzte in den beiden Testmatches gegen Neckenmarkt und Sankt Martin sechsmal.

„Das letzte halbe Jahr in Andau hat mir nicht mehr gefallen, Balazs Koszo kannte ich schon vorher, er wollte mich überreden, mit ihm hierhin zu wechseln“, erklärt Stieber, dass sein Landsmann ihn nach Wiesmath holte. Die 130 Einsätze im Profi-Bereich lügen nicht, aber der erfahrene Zehner ist sich bewusst, wie schnell es bergab gehen kann: „Es war ein super Einstand für mich, aber ich weiß auch, dass es bald vielleicht gar nicht laufen kann, das ist Fußball. Dann musst du dich schnell wieder mental erholen.“

Seine Aufgabe sei es außerdem, den Spielern zu helfen, selbstbewusst aufzutreten und auch in schlechten Zeiten dem Team zu helfen. Die 1. Klasse erweist sich für Stieber als Neuland: „Ich habe hier noch nicht gespielt, aber der Klub ist super und der Trainer auch. Ich hoffe, dass wir eine gute Platzierung in der Meisterschaft erreichen können“, meint der Spielmacher.

Coach Peggy Fleck war von einer Qualität des Legionärs, der den Abgang von Stürmer Istvan Eszalyti bisher einwandfrei ersetzt, begeistert: „Er ist technisch sehr stark, aber seine Standards haben mich überrascht. Es wurde immer gefährlich, wenn er einen Freistoß getreten hat“. Das nächste Testspiel steigt am Freitag um 18.30 Uhr in Winzendorf – vielleicht ist Stieber dann ja schon wieder in Torlaune.