Wiesmath und das Pech der letzten Minute

Es war ein märchenhafter Saisonstart für die Fleck-Elf: Die ersten drei Partien wurde alle gewonnen. Doch zuletzt wurden die Gelb-Blauen zwei Mal in letzter Minute um den Sieg gebracht. Gegen Enzesfeld wurde ein vermeintlich reguläres Tor aberkannt, in Lanzenkirchen kassierte Wiesmath in Minute 93 den Ausgleich. „Der Schiri-Beobachter meinte, der Treffer hätte zählen müssen und auch diese Woche war es bitter. Trotzdem kann uns keiner mehr nehmen, was wir schon eingefahren haben“, ist Routinier Daniel Tasic im Zwiespalt.

Trotzdem war es der beste Wiesmather Saisonstart seit Jahren, letzte Saison schlitterte die Fleck-Elf sofort in den Abstiegskampf: „Da waren gleich vier Spieler verletzt, heuer sind zum Glück alle fit“, zieht Tasic den Vergleich.

Durch die beiden Remis wurde Wiesmath von Weissenbach und Grimmenstein überholt. Nun gastiert der angeschlagene Titelfavorit Oberwaltersdorf – wohin denkt Tasic, dass die Reise seines Team noch geht? „Wir können daheim jeden schlagen, egal wie der Gegner in der Liga heißt. Ich bin überzeugt, wenn wir verletzungsfrei bleiben, können wir mit unserer Qualität eine Top-Fünf-Platzierung erreichen“, möchte der Einwurfspezialist seine Kollegen motivieren.