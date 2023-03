Wiesmath will wieder aufblühen

Im Herbst spielte es wieder einmal den Wiesmather Blues. Doch so trist, wie in dieser Saison war die Lage in der Buckligen Welt schon lange nicht mehr. Nur zwei Punkte trennen die Fleck-Elf aktuell von der Abstiegszone. Doch: Wenn im Frühjahr alles sprießt und gedeiht, blüht meistens auch Wiesmath auf. "Normalerweise sind wir im Frühjahr immer stärker, aber auf das können wir uns nicht verlassen", wiederholte Coach Peggy Fleck bei den Gesprächen mit meinfussball.at immer wieder. Deswegen reagierte der Verein auch am Transfermarkt, holte mit Adam Tanyeros und Istvan Eszlatyi zwei neue Legionäre. Und mit Daniel Tasic und Jan Reisner kehren auch zwei Leistungsträger zurück, die große Teile der Herbstsaison verpasst haben.

Die Geister der Vorsaison

Ein guter Grundstein für den Klassenerhalt ist gelegt, nur abliefern muss Wiesmath eben auch. Die Testspielergebnisse waren im Großen und Ganzen nämlich überschaubar. Nur zuletzt gegenHochneukirchen gelang den Gelb-Blauen ein Sieg, ehe es heute zur Generalprobe gegen Sieggraben geht. Wenn Wiesmath das Vorjahr wiederholt, ist das alles kein Problem: Damals gab es in der Vorbereitung gar keinen Sieg, am Ende aber Platz zwei in der Frühjahrestabelle. Damit Wiesmath ähnlich stark performt, braucht es eine stabilere Defensive, als noch im Herbst. Da war der SKW mit 35 Gegentoren die Schießbude der Liga.

