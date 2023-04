Traumtor oder Tausendguldenschuss? Jedenfalls drei Punkte

Werbung

Sollenau - Pitten 2:1. Die Konkurrenz im Abstiegskampf legte am Freitagabend vor. Sollenau zog nach und bleibt dank der drei Punkte gegen Pitten über dem Strich. Die Zebras waren vom Start weg die etwas bessere Mannschaft, dennoch geriet die Atan-Elf nach einer knappen Viertelstunde in Rückstand. Maximilian Breitsching entschied den Zweikampf für sich und setzte Martin Liska ein. Den folgenden Stanglpass musste Ondrej Skorec nur mehr einschieben. Sicherheit gab das erste Tor keine. Pitten wirkte weiterhin gehemmt. Nach einem Freistoß konnte Nico Fleck kurz abwehren. Den Abpraller versenkte Ayoub Boutarbouch zum 1:1.

Pitten bleibt bis auf eine Szene harmlos

Kurz vor der Pause ging Sollenau in Führung. Ob es ein Traumtor oder ein Zufallsprodukt war, darüber scheiden sich die Geister. Jailson schlenzte den Ball von der rechten Seite Richtung langes Eck. Der Ball wurde immer länger und fiel hinter Pitten-Schlussmann Nico Fleck ins Netz. In Durchgang zwei war ein Pittener Aufbäumen nicht wirklich zu erkennen. Die Lueger-Elf spielte zu behäbig. Nur ein einziges Mal wurde es noch gefährlich. Doch Skorec scheiterte an Sollenau-Schlussmann Oliver Gigerl. Bei einem vermeintlichen Elferfoul an Breitsching zückte Schiedsrichter Gökan Görgülü Gelb für Schwalbe. Es blieb beim 2:1 - Sollenau im Abstiegskampf mit dem nächsten wichtigen drei Punkte, Pitten im Rennen um Rang drei mit einem Offenbarungseid.

Stimmen zum Spiel

Sollenau-Coach Cem Atan: „Ein verdienter Sieg. Wir waren spielerisch überlegen und klar die bessere Mannschaft. Es haben alle Mannschaften, die hinten dabei sind in dieser Runde gepunktet. Es bleibt extrem schwer.“

Pitten-Trainer Dietmar Lueger: „Ein Trauerspiel. Wir haben nichts für das Spiel getan, teilweise Standfußball gezeigt. Es war kein Biss und keine Überwindung da. Wir waren vom Anpfiff weg zu verhalten, waren nie im Rhythmus. Wir hätten einen Elfer bekommen müssen. Es wäre aber nicht verdient gewesen, wenn du so sehr zeigst, dass du die Partie gewinnen willst, wie wir - nämlich gar nicht.“

Statistik

Sollenau - Pitten 2:1 (2:1)

Torfolge: 0:1 (13.) Skorec, 1:1 (21.) Boutarbouch, 2:1 (44.) Severiano Alves

Karten: Traxler (63., Gelbe Karte Foul)Ehrenböck (18., Gelbe Karte Foul), Breitsching (30., Gelbe Karte Foul)

Sollenau: Gigerl; Karasek, Köcher-Schulz, Saric, Bertl; Jailson, Boutarbouch, Bajramovic, Sahinarslan (66., S. Wöckl); Mercan (57., Traxler), Toth (66., Jesus Junior (92., Secco)).

Pitten: Fleck; Wagner, Berthold, Kornberger, Ehrenböck (HZ., Steindl); Liska, Yücel, Krejcir, Breitsching (56., Fuchs); Frljuzec (78., Gerenschier); Skorec.

68 Zuschauer, Schiedsrichter: Gökan Görgülü