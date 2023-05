Sollenau fährt wichtigen Dreier ein

Sollenau - Weikersdorf 3:1. Im Abstiegsduell deutete sich früh an, in welche Richtung das Match gehen wird. Nach gerade einmal sechs Minuten schossen die Hausherren gefährlich aufs Tor, den Abpraller verwertete Norbert Toth. In Minute 15 steckte Jailson herrlich durch, erneut war es Toth, der den Weikersdorfer Goalie umkurvte und trocken zum 2:0 einschob. Kurz darauf lief Kevin Traxler alleine auf Goalie Nico Frank zu, doch der Weikersdorf-Schlussmann war mit einer Fußabwehr entscheidend zur Stelle. Aber auch Sollenau-Torhüter Manuel Pulzer sollte ein paar Minuten später eine gute Figur machen: Einen Kopfball aus kurzer Distanz wehrte Pulzer in Minute 36 sehenswert zur Seite ab.

Weikersdorf nur im Ansatz gefährlich

Danach verflachte die Partie etwas, die Weikersdofer versuchten sich zu wehren, wurden aber nur durch Fernschüsse gefährlich, die der Sollenauer Goalie festhielt. In Minute 80 dann durch Alperen Sahinarslan die Entscheidung: Nach einem langen Ball war er plötzlich am Torhüter vorbei, mit einer Schusstäuschung ließ er den letzten Verteidiger kaltblütig ins Leere grätschen und vollendete zum wichtigen 3:0. Kurz vor Schluss wurde Edis Bajramovic heftig von Maximilian Rottensteiner abgeräumt, Schiedsrichter Franz Schuster zog die Rote Karte. Die zehn Weikersdorfer bewiesen dann aber noch einmal Moral: In der letzten Minute überlupfte Ulrich Hauke aus vermeintlicher Abseitsposition den Tormann und sorgte für den Ehrentreffer. Sollenau fährt damit einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf ein und setzt sich damit vorerst vor Felixdorf in der Tabelle.

Stimmen zum Spiel

Cem Atan, Sollenau-Trainer: "Die ersten 25 Minuten war ich sehr zufrieden, da müssen wir sogar 3:0 führen. Jedes Spiel ist ein Finalspiel, wir versuchen immer das Maximum rauszuholen. Mein Ziel war es, eine junge Mannschaft zu haben, das ist mir gelungen. Wir müssen von Woche zu Woche weiterschauen und an uns glauben."

Wolfgang Fangl, Weikersdorf-Sportchef: "Wir hatten heute sicher nicht unseren besten Tag. Sollenau agierte spritziger und griffiger, sie sind besser reingestartet und haben sich den Sieg leider verdient. Es gilt jetzt nach vorne zu schauen, es wird jede Woche eine Schnittpartie bis zur letzten Runde."

Statistik:

Sollenau - Weikersdorf 3:1 (2:0)

Torfolge: 1:0 (5.) Toth, 2:0 (14.) Toth, 3:0 (80.) Sahinarslan, 3:1 (90+3.) Hauke

Karten: Bajramovic (90+3., Gelbe Karte Foul), Mercan (85., Gelbe Karte Foul)Sederl (64., Gelbe Karte Foul), Rottensteiner (83., Rote Karte Foul), Schlager (75., Gelbe Karte Foul)

Sollenau: Pulzer; Sebastian Wöckl, Karasek, Köcher-Schulz, Junior; Jailson (88. Chlebecek), Bajramovic, Boutarbouch, Sahinarslan (89. Secco); Traxler (57. Mercan), Toth.

Weikersdorf: Domenico Frank; Weiser, Stögmüller (HZ. Philipp Hatzl), Manfred Rottensteiner (88., Timo Prinzhorn), Lukas Hatzl; Lukas Prinzhorn, Schlager; Seibert, Kubecek, Hönigsberger (57. Fuxreiter); Maximilian Rottensteiner.

140 Zuschauer, Schiedsrichter: Franz Schuster