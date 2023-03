2:0, 2:3, 3:3! Irrer Frühjahresstart in Neunkirchen

Ein Punkt in Neunkirchen? Das hätte Wiesmath-Coach Peggy Fleck vor dem Duell mit dem Tabellenzweiten genommen. Zuerst waren die Gäste von einem Punktgewinn weit entfernt, dann sahen sie schon wie die sicheren Sieger aus. Es war ein turbulenter Frühjahresauftakt in der Bezirkshauptstadt. Die Hausherren dominierten die Anfangsphase. Wiesmath kam überhaupt nicht in die Gänge. Der Führungstreffer des SCN war deshalb eine Frage der Zeit. Andras Dunai setzte sich über die Seite durch. Seine Hereingabe spitzelte Robin Schanner über die Linie. Die Gäste kamen nach 25 Minuten besser rein, gestalteten das Match fortan offen.

Nach 2:0 dreht Wiesmath auf

In Durchgang zwei gab Wiesmath dann plötzlich den Ton an, treffen sollte zunächst aber Neunkirchen. Dunai versenkte einen Freistoß sehenswert im Knick. Alles entschieden? Nein. Josef Schwarz leitete auf Sturmpartner Istvan Eszlatyi weiter, der verwertete zum 2:1 und als Adam Tanyeros nach einem Eszlatyi-Corner das Leder ins Tor bugsierte, herrschte wieder Gleichstand. In der Schlussphase bewies Wiesmath-Trainer Fleck ein goldenes Händchen, brachte Youngster Jan Reisner. Der Teenager schloss eine Einzelaktion zum 2:3 ab.

Slukan bestraft Fehler zum 3:3

Zuvor hatte Wiesmath weitere gute Gelegenheiten liegen gelassen. Josef Schwarz traf die Latte, köpfelte knapp daneben und scheiterte an Neunkirchen-Goalie Martin Skarek. Bitter, denn so ließen die Blau-Gelben den Hausherren eine Türe offen. Doch diese ging in Minute 93 Dominik Slukan. SKW-Schlussmann Michael Sanz verschätzte sich bei einem hohen Ball. Slukan war als Erster am Ball und rettete seinen Neunkirchnern somit ein 3:3. Die Gäste beendeten das Spiel schlussendlich auch noch in Unterzahl. Christian Senft lief bei seiner Einwechslung zu früh aufs Feld, sah Gelb. Für ein Foul gab es in der Endphase Gelb-Rot.

Stimmen zum Spiel

Neunkirchen-Sektionsleiter Erich Baumgartner: "Wenn du in der letzten Sekunde den Ausgleich machst, ist es ein gewonnener Punkt, andererseits wenn du 2:0 führst, sind es zwei verlorene. Man muss Wiesmath gratulieren. Sie haben nie aufgegeben."

Wiesmath-Trainer Peggy Fleck: "Nach 60 Minuten hätte ich den Punkt genommen. Wir haben die ersten 25 Minuten verschlafen, sind dann besser geworden. Aufgrund der zweiten Hälfte wäre ein Sieg verdient gewesen."

Neunkirchen - Wiesmath 3:3 (1:0)

Samstag, 25. März 2023, Neunkirchen, 115 Zuseher, SR Kadrija Dajic

Tore:

1:0 Robin Schanner (9.)

2:0 Andras Dunai (59., Freistoß)

2:1 Istvan Eszlatyi (65.)

2:2 Adam Tanyeros (73.)

2:3 Jan Reisner (88.)

3:3 Dominik Slukan (90+3.)

Neunkirchen: M. Skarek - L. Hartberger (77. S. Celik) - D. Mesanovic - G. Bilbija - A. Dunai, O. Vejnar (42. I. Temel) - A. Staufer - T. Hartl, R. Schanner, D. Schwarz (55. D. Slukan) - M. Weinzettl; D. Roth, A. Genc, O. Karabulut

Trainer: Manfred Rosskogler

Wiesmath: M. Sanz - D. Tasic, A. Tanyeros - J. Handler - J. Schwarz, I. Eszlatyi - M. Handler (79. J. Reisner), M. Schwarz, D. Hafenscher (90+1. M. Eidler) - D. Reisner - D. Wagner (48. C. Senft); B. Kornfeld, M. Schwarz, C. Kornfeld

Trainer: Franz Fleck

Karten:

Gelb: Leopold Hartberger (37., Unsportl.), Ilyas Temel (89., Unsportl.) bzw. Adam Tanyeros (22., Foul), Christian Senft (50., Unsportl.), Manuel Schwarz (60., Unsportl.), Daniel Hafenscher (90., Unsportl.)

Gelb-Rot: keine bzw. Christian Senft (90+2., Foul)