Berndorfs Express kommt mit Verspätung ins Rollen

Wer soll Berndorf noch stoppen? Das fragte sich im Winter die Ligakonkurrenz. Aspang versuchte es am Samstagnachmittag als erstes Team dem überlegenen Tabellenführer ein Bein zu stellen. Die Weninger-Elf stellte sich defensiv kompakt auf, ließ Berndorf kommen und lauerte auf Konter. Das Konzept funktionierte. Berndorf spielte zunächst zu behäbig. Der Druck nahm mit Fortdauer zwar zu, doch auch Aspang hatte seine Möglichkeiten. Die beste vergab Stefan Lemberger, der im Eins-gegen-Eins Ömer Ilhan den Ball in die Hände schupfte. Kurz vor der Pause gingen dann die spielerisch überlegenen Berndorfer in Führung. Gäste-Goalie Alex Hatzl konnte zweimal abwehren. Der zweite Abpraller fiel Komel Alizadeh an der langen Stange vor die Füße. Er brauchte nur mehr einzudrücken.

Doppelschlag nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel legte Berndorf nach. Die Hausherren kamen über die rechte Seite. Markus Wurglitsch ließ durch und Mehran Beyigi netzte ein. Nur fünf Minuten später machte Fitim Vorfaj nach einem Pass in die Tiefe das 3:0. Das Match war entschieden. Aspang ergab sich seinem Schicksal. Kurz sah es so aus, als ob Berndorf einen Kantersieg einfahren könnte. Doch die Kruppstädter gingen zu schludrig mit ihren Möglichkeiten um. In der Nachspielzeit gelang Lemberger nach Dizdarevic-Assist dann noch der Aspanger Ehrentreffer.

Stimmen zum Spiel

Berndorf-Coach Albin Kajtezovic: "Die Anfangsphase war durchwachsen. Aspang hat hinten einen Bus geparkt und hat das Spiel zerstört. Nach 20 Minuten sind wir besser in die Partie gekommen. Das 1:0 nach 40 Minuten war zu diesem Zeitpunkt schon verdient.Die zweite Hälfte war dann vielbesser von uns und wir haben uns Chance um Chance erspielt."

Aspang-Trainer Walter Weninger: "Fast wäre Weihnachten und Ostern zusammengekommen. Wir haben uns taktisch gut aufgestellt und hätten in der ersten Halbzeit durchaus in Führung gehen können, wenn das passiert, wäre ein Punktegewinn möglich gewesen. Der Schiedsrichter hat uns zweimal zurückgepfiffen, wo wir nicht im Abseits waren. Beim Treffer zum 2:0 und 3:0 waren meiner Meinung nach klare Abseitsstellungen dabei."

Berndorf - Aspang 3:1 (1:0)

Samstag, 25. März 2023, Berndorf, 200 Zuseher, SR Erik Karner

Tore:

1:0 Komel Alizadeh (40.)

2:0 Mehran Beyigi (55.)

3:0 Fitim Vorfaj (61.)

3:1 Stefan Lemberger (91.)

Berndorf: Ö. Ilhan - P. Katzenschlager - T. Schramboeck (75. S. Serdar) - K. Alizadeh (83. L. Iacob), M. Wurglitsch, F. Vorfaj, B. Iancu - M. Beyigi (83. J. Klipic) - M. Michetschläger (75. A. Brnjak) - F. Omazic (69. E. Gürses) - C. Horvat; R. Jerabek

Trainer: Albin Kajtezovic

Aspang: A. Hatzl - T. Pichler (83. J. Spanblöchl), B. Vasov - S. Binder, F. Gansauge - A. Dizdarevic, D. Riegler - E. Mileder, C. Nagl (75. L. Bauer ) - S. Lemberger - M. Hubert (83. M. Ringhofer); M. Schmoiger, P. Nagl, C. Pfneisl

Trainer: Walter Weninger

Karten:

Gelb: Komel Alizadeh (32., Unsportl.), Peter Katzenschlager (68., Unsportl.) bzw. Dominik Riegler (68., Foul)