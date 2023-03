Grimmensteiner Festung ist gefallen

Nicht einmal der überlegene Tabellenführer Berndorf konnte in Grimmenstein gewinnen. Die Kruppstädter mussten sich im Herbst mit 2:3 geschlagen geben. Doch ein anderes Team aus dem Triestingtal nahm die Hochburg Grimmenstein nun ein. Weissenbach setzte sich in einem sehr unterhaltsamen und emotionalen Duell mit 4:3 durch. Den Torreigen eröffnete Weissenbach nach einer halben Stunde. Björn Pölleritzer hinterlief Mario Ecker, der feuerte eine Flanke auf das Haupt von Florent Thaci. Den ersten Versuch konnte Grimmenstein-Goalie Dominik Peinsipp noch spektakulär abwehren. Gegen den Nachschuss war er chancenlos. Lange dauerte die Freude nicht. Praktisch im Gegenzug zeigte Referee Emre Gökdemir auf den Elferpunkt. Thomas Aulabauer verwandelte zum 1:1.

Olsak legt vor, Aulabauer antwortet

Kurz vor der Pause ging dann neuerlich Weissenbach in Führung. Der aufgerückte Innenverteidiger Karlo Olsak war nach einer Standardsituation erfolgreich. Grimmenstein kam in der zweiten Hälfte auf und belohnte sich nach einer knappen Stunde mit dem Ausgleich. Thomas Aulabauer drückte nach einem Getümmel ein. In der Crunchtime begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. In Minute 81 nahm Grimmenstein-Coach Bernd Dorner dann Fabian Aulabauer aus der Partie, kam damit Schiri Gökdemir zuvor, denn der Offensivspieler rüttelte nach einem Foul in der 66. Minute heftig an der zweiten Gelben.

Ein vermeintlicher Elfer, zwei Meinungen

Spielentscheidend war das aber nicht. Im Gegensatz zu zwei Szenen in der 85. Minute. Zuerst forderte Grimmenstein einen Elfer, den gab es nicht. Weissenbach schaltete schnell um und Außenverteidiger Marco Schwarz schoss die Gäste zum dritten Mal an diesem Nachmittag in Front. Grimmenstein musste nun mehr in die Offensive gehen, konnte aber auch aus einer numerischen Überzahl, nach glatt Rot gegen Weissenbachs Thaci, keinen Vorteil ziehen. Mario Ecker machte mit dem 2:4 in der Nachspielzeit alles klar. Das 3:4 durch den eingewechselten Mathias Schneeweis kam für die Hausherren zu spät. Die erste Heimniederlage seit 17. April 2022 war besiegelt.

Stimmen zum Spiel

Grimmenstein-Trainer Bernd Dorner: "Die erste Hälfte war überhaupt nicht gut von uns. Das war nicht das Gesicht, wie es sich für Grimmenstein gehört. Nach dem 2:2 war es ein Spiel auf Augenhöhe. Die 85. Minute war spielentscheidend. Zuerst gibt er einen klaren Elfer für uns nicht. Dannhätten wir noch das taktische Foul machen können, das machen wir auch nicht und so bekommen wir das 2:3."

Weissenbach-Obmann Raimund Horvath: "Das war ein extrem spannender Nachmittag. Es ist hin und her gegangen. Grimmenstein hat enorme Qualität im Umschaltspiel. Das hat man gesehen. Wir haben aber clever dagegen gehalten. Der Zweikampf in unserem Strafraum kurz vor Schluss war sicher kein Strafstoß. Die Rote gegen Thaci war völlig überzogen."

Grimmenstein - Weissenbach 3:4 (1:2)

Sonntag, 26. März 2023, Grimmenstein, 176 Zuseher, SR Emre Gökdemir

Tore:

0:1 Florent Thaci (31.)

1:1 Thomas Aulabauer (33., Elfmeter)

1:2 Karlo Olsak (44.)

2:2 Thomas Aulabauer (56.)

2:3 Marco Schwarz (85.)

2:4 Mario Ecker (90+4.)

3:4 Mathias Schneeweis (90+6.)

Grimmenstein: D. Peinsipp - M. Horvath - T. Aulabauer - M. Fux, F. Aulabauer (81. C. Höller), N. Horvath, B. Holzer - P. Kökeny (68. M. Schneeweis) - B. Joo, M. Pürrer - B. Strgar; F. Strobl, F. Gebhart

Trainer: Bernd Dorner

Weissenbach: S. Berger, L. Rühmkorf (68. M. Krajnik), K. Olsak, S. Gökce, M. Wollmann (90. M. Steiner), M. Blaho, I. Schroner, F. Thaci, B. Pölleritzer, M. Schwarz, M. Ecker (90+5. L. Friesenbichler); A. Lampl, L. Trkulja, C. Chladek

Trainer: Helmut Vogel

Karten:

Gelb: Fabian Aulabauer (66., Foul), Benedikt Holzer (76., Foul) bzw. Semih Recep Gökce (24., Unsportl.), Björn Pölleritzer (54., Foul), Mathias Wollmann (79., Kritik)

Rot: keine bzw. Florent Thaci (88., Foul)