Kremsl färbt das Pittenal in grün und weiß

Weil Neunkirchen am Vortag nicht über ein Remis hinauskam, hatten im Pittental-Derby beide Mannschaften die Chance Platz zwei in der Tabelle zu übernehmen. Für die Gäste aus Pitten lief es von Beginn an nicht nach Wunsch. Nikola Frljuzec (Wade) und Max Hanisch (Knöchel) mussten bereits im Laufe der ersten Hälfte verletzungsbedingt raus. Und auch spielerisch waren die Gäste zu verhalten. Scheiblingkirchen hatte zu viel Zeit zum Herausspielen, nützte die Räume, hielt das Tempo hoch und ließ Pitten laufen. Einzig mit dem Erarbeiten von Torraumszenen taten sich die Heimischen schwer.

Liska vergibt Hunderter

Mitte der ersten Hälfte kam Pitten besser rein, gestaltete die Begegnung offen und fand durch den eingewechselten Fabian Fuchs, der von links kommend am langen Eck vorbeischoss die beste Möglichkeit vor. Nach der Pause gestaltete sich das Spiel weiter ausgeglichen. Die Chancen aus dem Spiel heraus blieben Rarität, doch wenn wer gefährlich wurde dann Pitten. Zuerst verfehlte Fuchs mit seinem Versuch neuerlich das lange Eck. Danach lief Martin Liska nach einem Fauxpas der Scheiblingkirchner Hintermannschaft alleine auf USV-Keeper Raphael Winkelbauer zu. Die hundertprozentige Chance verkam durch einen viel zu schwachen Abschluss aber zum Rückpass.

Kremsl macht das Goldtor

Auf der Gegenseite machte es Christoph Kremsl sechs Minuten nach seiner Einwechslung besser. Spielertrainer Stefan Holzinger verlagerte das Spiel vom Zentrum heraus auf die rechte Seite. Dominik Altrichter leitete die Kugel weiter und Kremsl blieb im Eins-gegen-Eins eiskalt. Pitten-Keeper Nico Fleck hatte gegen den Schuss ins lange untere Eck keinerlei Abwehrchance. Gleichzeitig musste der nächste Pittener angeschlagen raus. Bei Kapitän Patrik Wagner schwoll das Knie an.

In der Schlussphase schafften es die Gäste dann auch nicht mehr zuzusetzen. Bei Standards wurde es zwar das ein oder andere Mal etwas brenzlig, mehr aber auch nicht. Im Gegenteil: Mit der Geschwindigkeit von Melvin Reichardt, der in der Schlussphase offensiver agierte, hatte die eher behäbige Pittener Abwehr Probleme. Scheiblingkirchen verabsäumte es allerdings daraus echtes Kapital zu schlagen. Am Ende war es egal, Scheiblingkirchen gewinnt, ist Zweiter und färbt das Pittental Grün-Weiß, dank Goldtorschütze Kremsl.

Stimmen zum Spiel

Pitten-Trainer Dietmar Lueger: "Wir haben uns viel vorgenommen, aber in den ersten 20 Minuten waren wir zu verhalten.Der Platz ist halt leider einer spielerischen Mannschaft auch nicht so entgegengekommen. Scheiblingkirchen hat aber keine Mittel gewusst, um uns wehzutun. Danach hat man schon gesehen, dass wir spielerische Vorteile haben, Scheibling' aber körperlich überlegen ist. Das Spiel war recht ausgeglichen. Wir hatten unsere Chancen."

Scheiblingkirchen KM II-Coach Stefan Holzinger: "Ergebnistechnisch hätten wir uns den Frühjahresstart nicht besser wünschen können. Die ersten 20 Minuten waren wir klar bestimmend. Danach war es ein sehr kampfbetontes Spiel. Aus dem Spiel heraus hat es nicht viele Chancen gegeben. Bei Standards ist Pitten aber richtig gut, da kann es immer gefährlich werden. Da haben wir aber auch immer ganz gut verteidigt."

Scheiblingkirchen II - Pitten 1:0 (0:0)

Sonntag, 26. März 2023, Scheiblingkirchen, 250 Zuseher, SR Andreas Gwandner

Tore:

1:0 Christoph Kremsl (69.)

Scheiblingkirchen II: R. Winkelbauer - T. Mach - M. Riegler - P. Sperhansl (77. L. Weinlich), M. Reichardt (88. D. Maktav) - J. Eidler (63. C. Kremsl) - D. Altrichter, M. Schüller - T. Sperhansl - C. Ofenböck (63. S. Holzinger) - T. Strobl; M. Leidl, M. Schwaiger

Trainer: Stefan Holzinger

Pitten: N. Fleck - D. Ehrenböck, P. Wagner (70. P. Steindl) - P. Krejcir, M. Liska - L. Kornberger - N. Frljuzec (10. F. Fuchs) - M. Hanisch (35. M. Breitsching) - M. Berthold - O. Skorec - Ö. Yücel; M. Jeitler, E. Fantoni, F. Gerenschier

Trainer: Dietmar Lueger

Karten:

Gelb: Peter Sperhansl (59., Foul) bzw. Martin Liska (61., Unsportl.), Özkan Yücel (75., Unsportl.)