Oberwaltersdorf bleibt der Angstgegner

Oberwaltersdorf bleibt Bad Erlachs Angstgegner. Diesmal wäre ein Dreier für die Kurortler aber durchaus möglich gewesen. Bad Erlach übernahm nach wenigen Minuten das Kommando, beging mit dem Ball weniger Fehler als Oberwaltersdorf und wurde nach rund 20 Minuten das erste Mal so richtig gefährlich. Stefan Weidinger wurde mit einem Chipball perfekt freigespielt. Der Stürmermachte aus diesem Hunderter viel zu wenig, lupfte den Ball halbhoch in die Arme von Oberwaltersdorf-Schlussmann Stefan Beck. Auf der Gegenseite wurde es nur nach einem abgefälschten Freistoß brenzlig. Bad Erlach-Schlussmann Daniel Sacher ließ zuerst nach vorne prallen, klärte dann den zweiten Ball mit dem Fuß aus der Gefahrenzone. Bad Erlach war in der Offensive dann schon deutlich konkreter. Pascal Lindenthal scheiterte kurz vor der Pause am Aluminium.

Laha schießt Oberwaltersdorf zum Sieg

Weitere Gelegenheiten der Hausherren vergabenAlexander Kriegler, der von außen in die Mitte und am langen Eck vorbeischoss, sowie Weidinger, der ein weiteres Mal für die Führung hätte sorgen können. Oberwaltersdorf-Coach Thomas Flassak stellte nach einer knappen Stunde um. Dadurch fand der ASK etwas besser ins Spiel. Als dann in Minute 68 Lukas Laha einen tiefen Pass zwischen die beiden Innenverteidiger bekam, war er auf und davon und blieb im Eins-gegen-Eins cool - Oberwaltersdorf führte, aus dem Nichts. Danach hätte Simon Schulmeister mit dem 2:0 für eine entspanntere Schlussphase sorgen können, tat er aber nicht. So hatte Bad Erlach in der letzten Minute die Ausgleichschance. Paul Freihammer ballerte jedoch einen gegnerischen Verteidiger auf der Torlinie ab. Es blieb beim 1:0-Sieg der Oberwaltersdorfer, die im fünften Duell mit Bad Erlach den fünften Sieg feierten.

Die Stimmen zum Spiel

Bad Erlach-Trainer Daniel Höfinger: "Drei Euro ins Phrasenschwein: Die Tore, die du nicht schießt, bekommst du, aber dann hätten wir eigentlich 0:4 verlieren müssen, so viele Chancen haben wir verhaut. Das wir einen spielstarken Gegner, wie Oberwaltersdorf, ersatzgeschwächt dominieren, ist beeindruckend. Es ist bitter, dass dann keine Punkte dabei herausschauen."

Oberwaltersdorf-Coach Thomas Flassak: "Die erste Hälfte war nicht gut von uns. Wir haben keine Zuordnung gehabt und sind nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen. Wir haben Glück gehabt, nicht in Rückstand zu geraten. Nach einer Stunde haben wir dann ein paar Sachen verändert, dadurch ist es besser geworden. Bad Erlach hat unterm Strich trotzdem mehr Chancen gehabt. Manchmal ist es im Fußball so, dass die schlechtere Mannschaft gewinnt.Wir nehmen den Sieg gerne mit."

Bad Erlach - Oberwaltersdorf 0:1 (0:0)

Sonntag, 26. März 2023, Bad Erlach, 300 Zuseher, SR Franz Schuster

Tore:

0:1 Lukas Laha (68.)

Bad Erlach: D. Sacher, B. Besenlehner, S. Weidinger, A. Kriegler, M. Malik, H. Kampitsch, P. Lindenthal, E. Röcher (68. J. Houszka), D. Brandstätter (56. P. Freihammer), K. Hofer, E. Breitsching (86. F. Simader); D. Gößeringer, T. Wagenhofer, N. Karner

Trainer: Daniel Höfinger

Oberwaltersdorf: S. Beck, D. Hardt, T. Preissl, R. Klauninger, D. Krzalic (55. D. Tuka), T. Tannert (10. S. Schulmeister), G. Erlacher, M. Raisinger, D. Samek, D. Klauninger (HZ. F. Zimmermann), L. Laha (90+3. A. Sahtijari); F. Köck, A. Herzog

Trainer: Thomas Flassak

Karten:

Gelb: Elias Röcher (52., Foul) bzw. Lukas Laha (32., Unsportl.), Danijal Krzalic (36., Unsportl.), Marcel Raisinger (65., Foul), Thomas Preissl (75., Foul), Georg Erlacher (90+2., Kritik)

Gelb-Rot: keine bzw. Marcel Raisinger (85., Foul)