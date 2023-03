Weikersdorf schießt sich vorerst aus dem Abstiegskampf

Ein Bezirksderby, ein Sechs-Punkte-Spiel und ein dramatisches Ende: Weikersdorf baut den Vorsprung auf Felixdorf auf sieben Zähler aus, verschafft sich damit im Abstiegskampf vorerst Luft. Das Spiel hätte für den Aufsteiger gar nicht besser beginnen können. Nach wenigen Sekunden zeigte Schiri Oguz Koc auf den Elfmeterpunkt. Der spielende Obmann übernahm Verantwortung. Maximilian Rottensteiner verwandelte zum 1:0 für die Gäste. Danach gestaltete sich das Spiel ausgeglichen. Felixdorf hatte deutlich mehr Ballbesitz. Im letzten Drittel fehlten aber die zündenden Ideen. Beim Ausgleichstreffer nach einer halben Stunde half auch Weikersdorfs Defensive mit. Bei einem Einwurf waren die Gäste nicht aufmerksam genug. Jörg Lebrecht bestrafte das.In Durchgang zwei erlebten die 300 Besucher ein Deja-vu. Wenige Augenblicke waren gespielt. Da jubelte Weikersdorf schon wieder. Patrick Hönigsperger bugsierte die Kugel zum 2:1 für die Gäste über die Linie.

Gürünlü bekommt keinen Platz

Erneut lief Felixdorf einem Rückstand hinterher. Erneut tat sich die Zöger-Elf schwer nennenswerte Chancen zu produzieren. Spielmacher Berkin Gürünlü konnte daran nichts ändern. Der Neuzugang wurde von Weikersdorfs Lukas Prinzhorn manngedeckt, sobald Gürünlü am Ball war, wurde er gedoppelt. Doch Felixdorf fand andere Lösungen. Wieder war es ein Einwurf, den Weikersdorf nicht verteidigt bekam. Andreas Steinbacher feuerte den Ball aus der zweiten Reihe in die Maschen, 2:2. Es roch schon verdächtig nach einem Remis, als Weikersdorf in Person von Florian Sederl noch einen Einfall hatte. Der Mittelfeldspieler zog aus rund 20 Metern ab, ließ Felixdorf-Schlussmann Michael Riegler keine Chance. 3:2 für Weikersdorf, da waren bereits 90 Minuten gespielt. Felixdorf hatte diesmal keine Antwort mehr parat. Schon im Herbst hatte Weikersdorf das direkte Duell mit einem Last-Minute-Treffer für sich entschieden.

Stimmen zum Spiel

Felixdorf-Coach Andreas Zöger:"Es war von beiden Mannschaften kein gutes Spiel. Das Match hat sich eigentlich keinen Sieger verdient, wenn du dann in unserer Situation in der 92. Minute das 2:3 bekommst, ist es natürlich doppelt bitter."

Weikersdorf-Obmann Maximilian Rottensteiner: "Es war ein dramatisches Spiel mit einem Happy End für uns. Wir sind immer zu den perfekten Zeitpunkten in Führung gegangen. Der Sieg war meiner Meinung nach aber auch verdient. Wir hatten noch die ein oder andere Chance. Von Felixdorf war nichts zwingendes dabei bis auf die Tore."

Felixdorf - Weikersdorf 2:3 (1:1)

Samstag, 25. März 2023, Felixdorf, 300 Zuseher, SR Oguz Koc

Tore:

0:1 Maximilian Rottensteiner (4., Elfmeter)

1:1 Jörg Lebrecht (30.)

1:2 Patrick Hönigsperger (49.)

2:2 Andreas Steinbacher (70.)

2:3 Florian Sederl (90.)

Felixdorf: M. Riegler - B. Gürünlü - B. Blecha, B. Windisch - J. Lebrecht (65. D. Marchhart) - F. Sakallioglu - C. Grasmuck (65. C. Fuchs), A. Steinbacher, C. Ayas - A. Bilici (HZ. N. Brunner) - P. Ganauser; H. Weninger, P. Windisch

Trainer: Andreas Zöger

Weikersdorf: D. Frank - M. Weiser - O. Seibert (75. S. Frank) - M. Rottensteiner - L. Hatzl - V. Kubecek - M. Mittermüller (HZ. C. Schönauer) - L. Prinzhorn, M. Rottensteiner, P. Hönigsperger (64. F. Sederl), M. Stögmüller; L. Gratzer

Trainer: Wolfgang Fangl

Karten:

Gelb: Jörg Lebrecht (40., Foul), Cesur Ayas (63., Unsportl.), Christopher Fuchs (87., Foul) bzw. Maximilian Rottensteiner (29., Foul), Lukas Prinzhorn (39., Foul), Patrick Hönigsperger (63., Foul), Vaclav Kubecek (68., Foul)