Zebras galoppieren dem Schlusslicht davon

Mit einem Sieg hätte sich Schlusslicht Zöbern gleich zum Auftakt der Frühjahresmeisterschaft aus der Abstiegszone schießen können. Davon war die Blazanovic-Elf schlussendlich aber recht weit entfernt. Dabei hatte Matej Gorelka die erste Chance am Kopf, setzte den Ball neben das Tor. Sollenau ging mit seinen Möglichkeiten besser um. Jailson bekam auf der rechten Seite zu viel Platz. Seine Hereingabe verwertete Rückkehrer Norbert Toth per Kopfball ins Kreuzeck. Zöbern war geschockt. Die Gäste übernahmen das Heft des Handels, waren mit dem Ball und im Zweikampf deutlich präsenter. Trotzdem hatte Zöbern noch die Chance zum Ausgleich. Neuzugang Lubomir Ulrich spielte die Aktion aber nicht clever genug zu Ende.

Zöbern in Hälfte zwei überfordert

Nach dem Seitenwechsel taten sich die Hausherren noch einmal deutlich schwerer und verteilten darüber hinaus Geschenke, weil sie im Abwehrverhalten nicht wach genug waren. Matthias Winkler durfte den Ball ungehindert auf Youngster Alperen Sahinarslan durchstecken, der blieb vor Goalie Thomas Schlögl cool, 0:2. Vier Minuten später kam Toni Saric nach einem Corner völlig frei zum Kopfball, entschied das Sechs-Punkte-Spiel endgültig. Sollenau war danach einem weiteren Tor lange Zeit näher als Zöbern dem Ehrentreffer. In der Nachspielzeit schönte Gorelka das Ergebnis zwar noch, am Ausgang änderte das freilich nichts mehr. Sollenau startet mit einem Ausrufezeichen in die Rückrunde, hat nun fünf Punkte Vorsprung auf die beiden Abstiegsplätze, während der Druck auf Zöbern weiter wächst.

Stimmen zum Spiel

Zöbern-Trainer David Blazanovic: "Wir sind sehr gut reingekommen und waren am Drücker. Das 0:1 war dann ein Schock für die Mannschaft. Für die zweite Hälfte haben wir uns dann aber viel mehr vorgenommen. Wir waren nicht aggressiv genug, waren schlampig mit dem Ball und haben keine Schnittbälle für uns entschieden. Unterm Strich war es einfach zu wenig."

Sollenau-Coach Cem Atan: "Wir haben in der Vorbereitung lange und hart gearbeitet. Heute haben wir uns für alles belohnt. Das Spiel war so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir waren sehr aggressiv und haben schnell umgeschalten. Wenn wir 8:2 gewinnen, kann sich Zöbern auch nicht beschweren."

Zöbern - Sollenau 1:3 (0:1)

Sonntag, 26. März 2023, Zöbern, 150 Zuseher, SR Alim Braha

Tore:

0:1 Norbert Bela Toth (10.)

0:2 Alperen Sahinarslan (64.)

0:3 Toni Saric (68.)

1:3 Matej Gorelka (91.)

Zöbern: T. Schlögl, P. Luef, J. Gruber, M. Gorelka, L. Ulrich, M. Ostermann, M. Izvolt, K. Nagl (64. D. Spanring), C. Stampfl (80. M. Petz), M. Jastrab, S. Bonigut; J. Koller, P. Buchegger, J. Brunner

Trainer: David Blazanovic

Sollenau: O. Gigerl - L. Köcher-Schulz, T. Saric - J. Severiano Alves - D. Karasek - K. Traxler (87. M. Nan) - D. Cojocaru - M. Winkler (73. U. Mercan), E. Bajramovic - N. Toth (77. S. Wöckl), A. Sahinarslan; M. Pulzer, J. Bertl, C. Atan

Trainer: Cem Atan

Karten:

Gelb: Sebastian Bonigut (93., Unsportl.) bzw. Matthias Winkler (62., Foul), Norbert Bela Toth (69., Unsportl.), Alperen Sahinarslan (75., Unsportl.), Edis Bajramovic (93., Foul)