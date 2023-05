Das Glück ist ein Vogerl

Der Abstiegskampf in der 1. Klasse Süd spitzt sich immer mehr zu. Alle fünf Bezirksteams sind mittendrin. Die beiden Weikersdorf-Trainer Gregor Zehrer und Andreas Wahl sind es nicht mehr. Das Duo nahm sich zu Wochenbeginn selbst aus dem Spiel, trat zurück. Ein Knalleffekt, der irgendwie überraschend kam, aber andererseits mit Ansage kam.

Denn nach dem Meistertitel unter Günter Pürzl scheint der Aufsteiger immer noch nicht ganz in der 1. Klasse angekommen. Die Punkteausbeute ist nicht berauschend, aber noch das Beste. Weikersdorf entschied nicht weniger als vier Partien nach der 87. Minute zu seinen Gunsten. Viermal ein Sieg, statt eines Remis – bedeutet in der Tabelle ein Plus von acht Punkten. Ohne den späten Toren wäre Weikersdorf Tabellenletzter.

Gegen Sollenau (1:3) war das Glück nun aufgebraucht und anscheinend auch der Glaube von Zehrer und Wahl an sich selbst.