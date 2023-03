Bad Erlach will noch in die Top Fünf

Der Herbst verlief für Bad Erlach durchwachsen. Am Transfermarkt hielten die Kurortler aber die Füße still, vertrauen dem Kader aus der Hinrunde. Die Situation ist durchaus mit der Vorsaison vergleichbar, damals rutschten die Kurortler aufgrund anhaltender Verletzungssorgen sogar noch einmal in den Abstiegskampf. So weit soll es diesmal freilich nicht kommen. Der Blick geht nach oben. "Wir wollen es jede Woche schaffen unsere leicht adaptierten taktische Ansätze auf das Feld zu bringen. Wenn uns das gelingt, dann ist das Ziel Top Fünf durchaus möglich."

Youngsters bringen sich in Stellung

In der Vorbereitung schaffte es der Tabellenneunte das ein oder andere Mal positiv zu überraschen, luchste etwa 2. Landesligist Eggendorf und Gebietsligist Hirschwang ein Unentschieden ab. Dabei bekamen Talenteaus dem eigenen Nachwuchs ihre Chance. "Zwei, drei junge Spieler haben sich sehr ordentlich präsentiert, vor allem sie wollen wir noch näher heranführen und ihnen den nächsten Schritt bei uns ermöglichen", schildert Höfinger, der sich in dieser Vorbereitung auch einen lang ersehnten Traum erfüllen konnte. Mit Max Valenka bekam er einen Assistenztrainer. Auf das Trainergespann wartet bei der Sonntagsmatinee kommende Woche eine unbequeme Aufgabe: Oberwaltersdorf gewann bisher alle direkten Vergleiche in der 1. Klasse Süd.

