Der lange Ball für den Ketchup-Effekt

Bad Erlach pflegt die spielerische Linie, das sogenannte schöne Spiel. Die Erfolge in den letzten Monaten waren damit aber überschaubar. Auch der Auftakt gegen Oberwaltersdorf war ernüchternd – 0:1-Niederlage als bessere Mannschaft.

„Wir brauchen einen Plan B“, zog Coach Daniel Höfinger seine Lehren: „Den haben wir uns im Training erarbeitet.“ Bad Erlach baut nun hin und wieder den langen Ball ins Spiel ein: „Das haben wir vor der Pitten-Partie einstudiert, wer in welche Räume läuft und so weiter.“ Das machte sich gegen Pitten auch prompt bezahlt. Ein langer Ball auf Alexander Kriegler, ein Foul, ein Elfmeter, 1:0. Der Weg zum Derbysieg über Pitten war geebnet. Es war nicht irgendein Derbysieg: Seit dem Aufstieg 2017 konnte Bad Erlach beim Lokalrivalen noch nie gewinnen. In den sechs Versuchen zuvor (inklusive Vorbereitung) gab es drei Remis und drei Unentschieden.

Ich werde ein bisschen belächelt, wenn ich sage, wir wollen noch unter die Top Fünf, aber es fehlen nur vier Punkte.“ Daniel Höfinger, Bad Erlach-Trainer

Fast nebenbei feierte Bad Erlach auch den ersten Auswärtserfolg der Saison, setzt sich damit wieder von der Abstiegsregion ab. „Extrem wichtig“, weiß Höfinger, der aber ohnehin nach oben schielt: „Ich werde ein bisschen belächelt, wenn ich sage, wir wollen noch unter die Top Fünf, aber es fehlen nur vier Punkte“, rechnet Höfinger vor, der auf den Ketchup-Effekt hofft. Bisher kam wenig aus der Flasche, sprich wenige Punkte auf das Bad Erlacher Konto. Höfinger hofft, dass der Auswärtserfolg der entscheidende „Klopfer“ auf die Flasche war, Bad Erlach in der restlichen Saison noch viel Ketchup abbekommt, auch dank des langen Balls.