Höfinger nicht mehr Bad Erlach-Trainer

Als am Sonntag Obmann Andreas Freihammer anrief und um ein persönliches Gespräch am Sportplatz bat, war Daniel Höfinger schon klar, was passieren würde. Nach viereinhalb Jahren als Bad Erlach-Coach muss „Höfi“ seine Sachen packen. Ein Abschied mit viel Emotionen, aber keinen bösen Worten. „Wir haben in den letzten Monaten so viele Sachen bewegt. Wir waren auf einem richtig guten Weg. Es tut extrem weh, dass ich den nächsten Schritt als Cheftrainer nicht mehr mitgehen werde. Das sage ich ganz ehrlich.“

Die Entscheidung sei aber nachvollziehbar. Das gesteckte Ziel Top Fünf konnte Höfinger nur in den beiden Corona-Abbruchsaisonen realisieren. 2019, 2022 und auch heuer wird der Klassenerhalt eine Zitterpartie: „Ein anderer Verein hätte mich schon viel früher rausgeworfen. Es tut mir leid, dass wir nicht den Erfolg hatten, den sich der Verein verdient hätte. Dafür übernehme ich als Trainer die Verantwortung“, sagt der nunmehrige Ex-Trainer und meint weiter: „Bad Erlach wird immer einen großen Platz in meinem Herzen haben. Es geht jetzt nicht um mich, sondern um Bad Erlach. Mein letzter Wunsch ist, dass die Burschen in den letzten zwei Spielen noch einmal alles raushauen.“ Am Freitag wird der Ex-Coach gegen Weissenbach wahrscheinlich von der Tribüne aus mitfiebern und hat großes Vertrauen, dass sein Nachfolger das Ruder noch herumreißen kann.

Valenka will alle Kräfte bündeln

Markus Valenka, seit Winter Co-Trainer bei Bad Erlach, übernimmt für die letzten beiden Runden als Interimstrainer. „Ich bin Höfi extrem dankbar, dass er mir die Chance gegeben hat. Ich hatte als Co-Trainer sehr viele Freiheiten, was ich ihm hoch anrechne. Wir haben uns sehr gut ergänzt“, verbindet Valenka mit Höfinger ein freundschaftliches Verhältnis, dennoch gab es für ihn kein Zögern, als der Vorstand ihn bat zu übernehmen: „Ich lasse den Verein in dieser Situation sicher nicht im Stich. Das ist nicht meine Art. Wir werden jetzt noch einmal alle Kräfte bündeln“, ist Valenka überzeugt, dass Bad Erlach wie 2019 und 2022 knapp die Klasse hält. „Darauf liegt der ganze Fokus“, gab es noch keine Gespräche, in welcher Rolle es für Valenka ab Sommer in Bad Erlach weitergeht.