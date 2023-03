Bernd bleibt bis 2024

Über elf Monate war Grimmenstein am heimischen Sportplatz ungeschlagen. Die stolze Serie fand am Sonntag gegen Weissenbach ein Ende (3:4). Verlängert wurde in den Tagen zuvor hingegen der Vertrag mit Trainer Bernd Dorner. Der Coach bleibt bis 2024 in Grimmenstein.

Dass der Verein früh Nägel mit Köpfen macht, sieht Dorner als Vertrauensbeweis: „Wir haben im kommenden Jahr viel vor. Der Vorstand und ich als Trainer sprechen ein und dieselbe Sprache. So soll es auch sein. Deswegen war es für mich keine schwere Entscheidung den Vertrag hier zu verlängern“, freut sich Dorner.