Die 1. Klasse Süd erlebt gerade ihr grünes Wunder

Nach dem verpatzten Frühjahr und der Auftaktniederlage in Zöbern hätte damit wohl kaum jemand gerechnet — Grimmenstein strahlt nach dem 4:1-Sieg über Zillingdorf von ganz oben.

„Im Gegensatz zu vor ein paar Monaten vermeiden wir Eigenfehler und sind vorne effektiver“, nimmt Coach Bernd Dorner den Erfolg unter die Lupe. Grimmenstein feierte vier Siege am Stück und ist Tabellenerster, trotzdem möchte Dorner mit dem Meistertitel nicht in Verbindung gebracht werden: „Natürlich wollen wir oben mitspielen, aber von einem ersten Platz zu sprechen, würde unseren Ansprüchen nicht gerecht werden und wäre vermessen. Es ist eine Momentaufnahme“, meint Dorner. „Nächste Woche wartet das Derby in Scheiblingkirchen. Das wird ein extrem schwieriges Spiel für uns“, indiziert Dorner, wie schnell sich alles wieder ändern kann.