Hinter dem Anspruch

„Platz zwei“, Grimmenstein-Trainer Bernd Dorner formulierte das Ziel fürs Frühjahr überraschend offensiv. Nach drei Runden und ebenso vielen Niederlagen sind die Grün-Weißen am Boden der Realität gelandet. Aktuell sind Martin Horvath und Co nur Tabellenachter. „Jetzt ist Rang zwei kein Thema mehr. Wir müssen schauen, das wir endlich in Schuss kommen“, hat Dorner das Traumziel vom Vize schon wieder abgehakt.

Im Herbst waren die Grimmensteiner auf der eigenen Wiese ungeschlagen geblieben. Im Frühjahr gingen die ersten beiden Heimspiele gegen Weissenbach (3:4) und Oberwaltersdorf (1:3) verloren – symptomatisch für die derzeitige Situation. Vorne ist Grimmenstein zu harmlos. Hinten passieren mehr Fehler als noch in der ersten Saisonhälfte. „Wir haben in drei Spielen zwölf Tore bekommen. Das ist ein Wahnsinn“, spricht Dorner Klaretext. An welchen Schrauben er drehen muss? Das ist ihm noch selbst ein Rätsel: „Es sind viele Kleinigkeiten, die nicht passen. Wenn ich wüsste, an was es liegt, hätte ich es schon längst geändert.“

Die momentane Lage erinnert frappant an die Vorsaison, damals entging Grimmenstein dem Abstiegskampf nach einem soliden Herbst nur knapp. Dorner ortet Paralleln: „Ab jetzt müssen wir auch wieder nach hinten schauen.“