Milos Grubor meldet sich mit Doppelpack zurück

Nach der 1:2-Derbypleite im Auftaktmatch hatte sich Grimmenstein um Coach Bernd Dorner in Neunkirchen viel vorgenommen. Beim 3:0-Kantersieg rückte durch die beiden ersten Treffer ein Spieler in den Mittelpunkt der Grünen: Neuzugang Milos Grubor, der im Sommer nach Zwischenstationen bei Felixdorf und Wiener Neustadt II zurückkehrte.

Für den Offensivmann sind seine Treffer sekundär, hat nur der Sieg Priorität: „Ich freue mich sehr, wenn wir gewinnen, egal ob ich ein Tor schieße oder einer meiner Mitspieler, das Wichtigste für mich ist, dass wir gewinnen.“ Milos Grubor hat ein Faible für große Plätze wie in der Bezirkshauptstadt: „Meine Stärken beim Fußballspielen liegen darin, dass ich gerne auf weiten Spielfeldern wie in Neunkirchen spiele. In solchen Situationen kommt meine Schnelligkeit zum Tragen.“

„Fühle mich hier wohl“

Grubor, der bereits von 2019 bis 2022 für die Dorner-Elf seine Schuhe schnürte, wechselte im Sommer aus zwei Motiven zurück. „Ich bin nach Grimmenstein zurückgekommen, weil mich die Leute im Verein beim ersten Auftritt gut aufgenommen haben und ich mich hier wohl fühle. Auch meine Mitspieler sind der Grund für mein Comeback, denn einige sind zu guten Freunden geworden.“

Die Grimmensteiner haben nun nach zwei Runden drei Zähler am Konto. Die Reaktion nach der knappen Heimpleite gegen Zöbern fiel in Neunkirchen durchwegs positiv aus. Was traut Grubor seinem Team diese Saison zu? „Es sind gerade leider drei, vier wichtige Spieler verletzt und ohne sie wird es schwer für uns. Ich glaube aber, wenn alle gesund sind und es keine Verletzung gibt, können wir mit Sicherheit sogar in die Top-Drei der Liga kommen“, spricht Grubor die Ausfälle von Dominik Peinsipp, Fabian Aulabauer oder Martin Horvath an.