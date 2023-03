Mit Heimstärke zum Vizemeister

Grimmenstein blickt auf eine gute Hinrunde zurück, kann mit Rang fünf zur Halbzeit zufrieden sein. Einziges Manko: Die beiden neuen Legionäre schlugen nicht ein. Im Winter wurden beide heimgeschickt. Der Kroate Borna Strgar soll der gesuchte Spielmacher im zentralen Mittelfeld sein. Der größte Trumpf im Kampf um einen Top-Platz in der Tabelle bleibt aber die Heimstärke - nur Tabellenführer Berndorf hatte in der Hinrunde eine bessere Bilanz am heimischen Rasen.In der Vorbereitung lag der Fokus unter anderem darauf variabler im System zu werden. Die Ergebnisse in den Testspielen waren für Coach Bernd Dorner absolut zweitrangig.

Der Weg zum Ziel ist kein Spaziergang

Er sieht seine Truppe auf einem guten Weg. Die Zielsetzung für das Frühjahr ist deshalb durchaus ambitioniert: "Zuhause wollen wir weiterhin ungeschlagen bleiben und damit uns den Vizemeister-Titel schnappen. Wir sind eine ehrgeizige Truppe und wollen diese Ziele unbedingt erreichen. Das dies kein Spaziergang wird, ist allen bewusst. Harte Arbeit wird dennoch belohnt meiner Meinung nach." In der ersten Runde hat Grimmenstein Weissenbach zu Gast und will dabei die Scharte aus dem Hinspiel wieder gut machen. Im Triestingtal gingen die Grimmensteiner im Herbst nämlich mit 2:5 unter.

