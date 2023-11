Nach zehn Wochen Pause mit Tor zurückgemeldet

Für Grimmensteins Youngster Daniel Püchl startete die Saison äußerst unglücklich — ohne Fremdeinwirkung riss er sich am ersten Spieltag zwei Bänder im Knöchel. Über zwei Monate musste der 19-jährige von draußen zuschauen, ehe er diese Woche in Trumau wieder von Beginn an auflaufen durfte.

„Ich habe länger eine Physiotherapie gemacht und hart am Comeback gearbeitet. Ich habe mich gefreut, von Beginn an spielen zu dürfen“, schwärmt Püchl. Das Vertrauen seines Coachs zahlte ihm der Offensivmann mit dem Ausgleichstreffer zurück. Schlussendlich siegten die Grimmensteiner mit 3:1 und bleiben weiterhin oben dran. Wie zufrieden zeigt sich Püchl über die Arbeit seiner Kollegen im Herbst? „Ich bin stolz auf unsere Mannschaft, die in jedem Match alles gegeben hat, mit Glück hätten wir sogar noch mehr mitnehmen können.“

Am letzten Spieltag das Derby gegen Tabellenschlusslicht Aspang — die perfekte Möglichkeit, einer guten Hinrunde die Krone aufzusetzen? „Wir sind motiviert, wollen mit drei Punkten und einem Derbysieg in die Winterpause“, so Püchl.