Peinsipp steht nach Knock-out vor Comeback

Das Gastspiel in Wiesmath endete für Grimmenstein-Tormann Dominik Peinsipp im Krankenhaus. Was war passiert? Der Schlussmann kollidierte in Minute 57 mit Johannes Handler. Der Wiesmather traf Peinsipp dabei unglücklich mit dem Knie am Kopf. Der Goalie ging zu Boden und verlor das Bewusstsein. „Von der zweiten Hälfte weiß ich gar nichts mehr“, kann sich Peinsipp an die bangen Augenblicke nicht zurückerinnern.

Er erlangte noch am Platz das Bewusstsein wieder, wurde anschließend mit der Rettung abtransportiert. Im Spittal blieben Magnetresonanztomographie (MRT) und Computertomographie (CT) unauffällig. Peinsipp kam mit einer Gehirnerschütterung davon. Am Montag, drei Tage nach dem Zusammenprall, ging es dem Schlussmann den Umständen entsprechend gut: „Es geht schon wieder, nur noch ein bisserl Kopfweh.“

Ich riskiere sicher nichts, entscheide selber, aber wenn es irgendwie geht, möchte ich der Mannschaft helfen. Dominik Peinsipp, Grimmenstein-Goalie

Eine Woche Sportverbot und Schonung bekam der Tormann verordnet. Am Freitag möchte Peinsipp wieder ins Training einsteigen und am Sonntag gegen Oberwaltersdorf auch zwischen den Pfosten stehen: „Ich riskiere sicher nichts, entscheide selber, aber wenn es irgendwie geht, möchte ich der Mannschaft helfen“, so der 33-Jährige, der in seiner Karriere schon einmal eine ähnliche Schrecksekunde erlebte. 2010 verschluckte Peinsipp, damals noch Scheiblingkirchen-Schlussmann, gegen Lassee die Zunge.