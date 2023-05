Christopher Hatzl kehrt zum SV Weikersdorf heim

Ein emotionales Wochenende liegt hinter Christopher Hatzl. Am Freitag stieg der 32-Jährige mit Scheiblingkirchen aus der Regionalliga ab. Dieses Schicksal soll Stammverein Weikersdorf erspart bleiben. Ein erster Schritt ist getan. Gegen Oberwaltersdorf gab es einen 4:3-Sieg. Was das mit Hatzl zu tun hat? Er gab am Sonntagvormittag sein Debüt auf der Weikersdorfer Trainerbank.

Und Hatzl ist gekommen, um zu bleiben. Vorerst als „Feuerwehrmann“ für die Mission Klassenerhalt. Ab Sommer übernimmt er als Spielertrainer. „Ich war jetzt 17 Jahre unterwegs. Jetzt freue ich mich, nach Hause zu kommen.“ Die Idee, irgendwann als Trainer zu arbeiten, hat der Flügelspieler schon länger. Vereint mit den Brüdern, in den Fußstapfen des Vaters„Einem 32-Jährigen ohne Erfahrung als Trainer das Vertrauen zu schenken, ist nicht selbstverständlich. Da bin ich dem SV Weikersdorf sehr dankbar. Ich gehe demütig und mit viel Freude an die Aufgabe heran“, verspricht Hatzl, der künftig mit seinen beiden Brüdern Philipp und Lukas zusammenspielen wird. „Das macht es noch einmal spezieller. Als Luki vor 17 Jahren auf die Welt gekommen ist beziehungsweise wie er klein war, haben wir gesagt, vielleicht geht es sich aus, dass wir irgendwann einmal gemeinsam spielen, dass es jetzt in dieser Konstellation ist, freut mich irrsinnig. Vielleicht kommt der Vater auch noch dazu und vervollständigt das Quartett.“

Mehrere Trainer als Vorbild

Aktuell coacht Papa Willi ja Burgenlandligist Klingenbach. „Natürlich gibt es mit ihm den ein oder anderen Austausch, aber ich werde niemanden versuchen zu kopieren, dafür bin ich auch zu speziell.“ Neben seinem Vater waren für Hatzl auch Mario Posch (Wr. Neustadt), Robert Weinstabl (Sollenau), Christoph Stifter (Ortmann) und Thomas Husar (Scheiblingkirchen) prägende Trainertypen: „Ich hatte das Glück mit sehr vielen interessanten Trainern zusammenzuarbeiten. Der eine kommt über die mentale Ebene, ein anderer ist fachlich einfach top und der nächste ist ein Laptop-Trainer“, bekam Hatzl in den letzten Jahren genügend Input, um sein eigenes Trainerprofil zu schärfen.

Keine One-Man-Show

Eine One-Man-Show wird der Trainerjob in Weikersdorf künftig keinesfalls. Hatzl setzt auf ein breites Trainerteam. Die Interimscoaches Wolfgang Fangl und Matthias Stögmüller unterstützen als Co-Trainer. Michael Ecker kümmert sich um die Torleute. Obmann Maximilian Rottensteiner sieht die KM stark aufgestellt: „Wir sind froh, dass wir mit Christopher einen weiteren Einheimischen zurückholen konnten. Wir bekommen einen sehr guten Spieler mit langjähriger Regionalliga-Erfahrung und können ihm die Plattform bieten, hier seine Trainerkarriere zu starten.“