Der Klassenerhalt steht über allem

Der Jubel war grenzenlos, als Matthias Stögmüller Weikersdorf zum 1:0-Sieg gegen Zöbern schoss. Es war die letzte Runde im Herbst. Der Aufsteiger überwinterte damit zwar trotzdem nicht in der gesicherten Zone, aber zumindest mit einem kleinen Polster auf die Abstiegsränge. Am Transfermarkt gelang dann auch noch der große Coup. Mit Manfred Rottensteiner holten die Weikersdorfer einen verlorenen Sohn, einen langjährigen Regionalliga-Spieler und bis zuletzt einen der besten zentralen Mittelfeldspieler der 2. Landesliga zurück. Dazu kamen mit Ondrej Seibert und Vaclav Kubecek zwei tschechische Legionäre. Damit verlässt der Verein (kurzfristig) sein Mantra auf (junge) Spieler aus der Region zu setzen. Der Klassenerhalt steht einfach über allem.

Bezirksderby birgt große Chance

In der Vorbereitung fehlten einerseits die ganz großen Highlights bei den Testspielergebnissen. Mit der Entwicklung der letzten Wochen war Obmann Manfred Rottensteiner andererseits nicht unzufrieden: "Unser Ziel für das Frühjahr ist ganz klar der Klassenerhalt. In der langen Wintervorbereitung konnten wir uns bisher gut darauf vorbereiten. Wichtig wäre natürlich ein guter Saisonstart, damit wir den Anschluss an das Tabellenmittelfeld halten können." Dem Bezirksderby gegen Felixdorf kommt dabei besondere Bedeutung zu. Bei einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage von Schlusslicht Zöbern würde der Vorsprung auf die Abstiegsränge schon auf sieben Punkte anwachsen.

