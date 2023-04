Last-Minute-Tor war mit Ansage

In der Vorsaison war er mit 39 Toren ein wichtiger Faktor für Weikersdorfs Aufstieg in die 1. Klasse Süd. In dieser Saison verfolgte Stürmer Ulrich Hauke (seine) Mannschaftskollegen (zu) oft aus der Ferne. Anhaltende Knieprobleme machten dem Knipser seit September zu schaffen. In der bisherigen Frühjahressaison kam er nur auf acht Einsatzminuten: „Bei hundert Prozent bin ich noch länger nicht. Ich habe auch in der Vorbereitung nicht mitmachen können, da verlierst du auch ein bisserl den Anschluss an die Mannschaft“, ging Hauke nicht nur der Ball am Fuß, sondern auch die Mitspieler ab.

Für die ein oder andere Einsatzminute reicht es aber allemal und wie wichtig ein Spieler mit Torinstinkt sein kann, bewies er am vergangenen Samstag in Minute 93, schoss das 3:2-Siegtor gegen Neunkirchen. „Unter der Woche habe ich im Training noch gesagt, wenn ich reinkomme, dann drück ich einen Ball schon rein“, schmunzelt Hauke: „Nach der Leidenszeit bedeutet mir der Treffer sehr viel.“

Abstiegskampf erinnert an den Thriller 2016

Das Tor war auch für die Psyche im Abstiegskampf enorm wichtig. Nach den zwei Last-Minute-Siegen gegen Felixdorf verwandelte Weikersdorf zum dritten Mal in dieser Saison ein Remis in der Nachspielzeit noch in einen Sieg. Trotzdem kann sich der Abstiegskampf noch zuspitzen, das 2:2 im Nachtrag gegen Bad Erlach (in dem Hauke ebenfalls in der zweiten Hälfte eingewechselt wurde) war fast zu wenig. Ein Herzschlagfinale um den Klassenerhalt kennt Hauke aus seiner Zeit bei Bad Fischau: „2016 haben wir die letzten vier Runden gewinnen müssen, damit wir noch oben bleiben und sind am Ende noch Zehnter geworden, hätten wir in der letzten Runde aber verloren, wären wir abgestiegen.“

Heuer soll es nicht so knapp werden, wie er meint: „Mit 30 Punkten kannst du dich, glaube ich, sicher über Wasser halten, aber wenn ich dran bleibe, werden wir es schaffen, davon bin ich überzeugt“, mit einem topfitten Hauke wäre es freilich einfacher. 90 Minuten würde er sich zutrauen, aber „ich nehme meine Rolle auch als Joker an. Für ein Tor bin ich immer gut“.