Valenka kehrt zurück

Werbung

Als ihn die NÖN am Dienstag anrief, wusste Bad Erlach-Co-Trainer Markus Valenka sofort, um was geht: „Ja, es ist ein besonderes Spiel am Wochenende. Ich freue mich schon riesig drauf“, blickt Valenka auf das kommende Duell mit seinem Ex-Verein Weikersdorf.

„Ich hatte eine sehr schöne und erfolgreiche Zeit dort, leider war sie relativ kurz, aber es wird definitiv eine schöne Rückkehr. Es sind Freundschaften entstanden. Es wird ein super Ereignis für mich.“ Während der 90 Minuten werden die Freundschaften aber ruhen: „Wir brauchen Punkte, damit wir an die vorderen Plätze rankommen. Weikersdorf braucht Punkte für den Abstiegskampf.“