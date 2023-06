Weikersdorf hat das Schicksal in der eigenen Hand

Die Saison war für den Aufsteiger ein ständiges Auf und Ab. Nach einem Fehlstart hing Weikersdorf im Tabellenkeller, mit einem starken Herbstfinale schoss sich der SVW aus der Abstiegszone. Auch der Start ins Frühjahr war solide, ehe ein Zwischentief wieder für tiefere Sorgenfalten im Abstiegskampf sorgte. Für die letzten vier Spiele übernahm Scheiblingkirchen-Kicker Christopher Hatzl als Trainer und ist bis dato noch ungeschlagen - sieben Zähler aus drei Spielen, geht die Serie am Samstag (17.30 Uhr) beim direkten Konkurrenten Zöbern weiter, dann müsste es schon mit dem Teufel zugehen, dass Weikersdorf absteigt, denn...

...die Weikersdorfer stiegen nach dem 2:0-Heimerfolg über Aspang wieder in die sichere Zone auf, benötigen aber gegen den direkten Konkurrenten Zöbern einen Sieg um auf Nummer sicher zu gehen: „Es war ein erster wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt. Wir freuen uns auf das Auswärtsspiel in Zöbern, wir haben unser Schicksal in eigener Hand“, zeigt sich Coach Hatzl optimistisch. Gleichzeitig weiß er um die Zöberner Formkurve bescheid. Die Blazanovic-Elf gewann die letzten vier Spiele.