5:2 macht noch keinen Champions League-Sieger

0:3 im Meistercup gegen Lanzenkirchen, 1:5 beim Liga-Auftakt in Enzesfeld. Der ein oder andere Beobachter fühlte sich schon an die letzte Zillingdorfer Saison in der 1. Klasse Süd erinnert. Als die Blau-Gelben am Saisonende mit 23 Punkten abstiegen. „Das ist ein bisserl die österreichische Mentalität“, kommentiert Zillingdorf-Trainer Thomas Urbanek: „Letzte Woche waren wir schon abgestiegen, diese Woche sind wir schon wieder Champions League-Sieger“, denn die Vorzeichen haben sich gedreht. Mit dem 5:2-Sieg gegen Lanzenkirchen zeigte Zillingdorf erstmals leise auf, ergibt sich seinem Schicksal im Abstiegskampf keinesfalls kampflos. „Die Reaktion der Jungs hat mir getaugt. Sie haben es jetzt, glaube ich, verstanden, was es bedeutet in der 1. Klasse zu spielen. Wir haben gezeigt, dass wir nicht chancenlos sind“, war das Erfolgserlebnis Balsam auf der Zillingdorfer Seele.

Klassenerhalt in der letzten Runde wäre auch okay

Urbanek geht es trotzdem darum, einen realistischen Zugang zu wählen: „Unser Ziel ist der Klassenerhalt. Wenn wir das früher schaffen, sind wir glücklich. Wenn wir das in der letzten Runde schaffen, ist es auch in Ordnung.“ Ein Nachteil im Vergleich mit der Konkurrenz ist potenziell der kleine Kader, der in den ersten Runden gleich weiter ausgedünnt wurde: Simon Barwitzius kehrt am Freitag nach seiner Roten Karte im Cup ebenso zurück wie Stefan Ruffini nach seiner Gelb-Roten gegen Enzesfeld. Markus Dumitran gab gegen Lanzenkirchen am Sonntag sein Saisondebüt und erzielte prompt das 1:0. Nun kann Urbanek erstmals zumindest auf alle seine Schlüsselspieler zurückgreifen. Nach dem Sieg gleich nachzulegen, wird aber alles andere als einfach. Zillingdorf muss nämlich zu Titelkandidat Oberwaltersdorf, der zuletzt Sollenau mit 5:0 vom Feld schoss.