Ein Auftakt mit vier Derbys

Pitten startete mal wieder im erweiterten Kreis der Titelanwärter in die Saison. Anders als die Jahre zuvor wurde die Lueger-Elf dieser Rolle tabellarisch auch gerecht. Pitten beendete die Hinrunde auf Platz vier. Der große Coup bleibt für diese Saison dennoch außer Reichweite. Elf Punkte fehlen dem Liga-Dino auf Leader Berndorf. Eine zu große Hypothek, auf ein Team. das im Herbst nur fünf Punkte abgab. Pitten nutzt das Frühjahr deshalb zum Aufbau für die kommende Saison. Martin Liska soll das fehlende Puzzlestück für ein mögliches Meisterpuzzle sein.

"Wir sind auf dem richtigen Weg"

In den Testspielen gab es für Pitten kaum Überraschendes, was die Ergebnisse anbetrifft. Gegen vermeintlich schwächere Gegner gab es Siege oder zumindest Unentschieden. Gegen die Gebietsligisten gingen Ondrej Skorec und Co leer aus, bis am Samstag. Da gab es in der Generalprobe gegen Kirchschlag einen furiosen 6:1-Sieg.Trainer Dietmar Lueger glaubt, dass seine Mannschaft bereit für den Saisonstart ist: "Wir sind auf dem richtigen Weg." Die ersten Runden könnten für die Pittener kaum attraktiver sein - Scheiblingkirchen KM II, Bad Erlach, Neunkirchen, Grimmenstein, lauter Duelle mit Lokalrivalen, die bereits die Richtung weisen, ob sich Pitten zumindest Richtung Platz zwei orientieren kann.

Keine Nachrichten aus 1. Klasse Süd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden