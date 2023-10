Ein Sieg in der alten Heimat

1996 wechselte er als Jugendlicher von Scheiblingkirchen zur Austria, sein Papa war im Verein als Obmann tätig, am Ende seiner Karriere streifte er sich das grüne Trikot in der 1. Klasse über: Die Rede ist von Pitten-Coach Manuel Felber, der diese Woche gegen seinen Stammclub spielte.

„Ich verbinde viele schöne Erinnerungen mit Scheiblingkirchen, das mich mit der Austria und Pitten geprägt hat. Ich habe dort zum Beispiel auch Thomas Husar in der 2. Landesliga schon an der Seitenlinie unterstützt“, meint Felber, dessen Schützlinge gegen Scheibling' II den sechsten Sieg in Folge einfahren konnten.

Nach dem Spiel schwärmte Felber von einer grandiosen Veranstaltung „Es war ab 9 Uhr Spielbetrieb der Jugendteams. In der U13 sind ausgerechnet die beiden Clubs ebenfalls aufeinandergetroffen. Es war einfach ein lässiger Tag.“ Den alten Herzensclub lobte der Erfolgscoach in höchsten Tönen: „Sie haben gute junge Spieler und uns heute alles abverlangt. Ich glaube schon, dass Scheibling' II sicher im oberen Drittel ein Wörtchen mitreden wird.“

Pitten rangiert weiterhin auf der Eins, warum läuft alles nach Plan? „Weil der Teamspirit funktioniert und wir auch individuelle Klasse haben“, verrät Felber, auf den in den kommenden beiden Wochen die Spitzenspiele gegen Weissenbach und Wiesmath zukommen.