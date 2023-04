Pitten ein weiteres Jahr mit Lueger

Dietmar Lueger wird auch in der kommenden Saison Trainer in Pitten sein. Der Verein und er haben sich über eine Zusammenarbeit über den Sommer hinaus geeinigt, das bestätigte „Luschi“ am Wochenende gegenüber der NÖN: „Auch das Feedback der Spieler ist weiterhin gut, das ist mir bei der Entscheidung wichtig gewesen.“

Nicht so gut war die Leistung beim 1:2 gegen Sollenau: „Standfußball. Kein Biss“, war Lueger gezeichnet: „So sind wir nur Mittelmaß. Das ist nicht mein Anspruch und auch nicht der Anspruch des Vereins. Das hat mir wieder gezeigt, dass wir ein paar Sachen grundlegend ändern müssen.“