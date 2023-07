Pitten will angreifen

Die Abgänge der beiden Stammspieler Pavel Krejcir und Özkan Yücel galt es zu kompensieren. Erst in letzter Minute schlägt eine echte Transferbombe in Pitten ein. Csaba Vachtler, ein ungarischer Ex-Profi, dessen Marktwert schon bei 200.000 Euro lag, soll die Schlagzahl in der Offensive erhöhen. Die Verteidiger Michael Ostermann von Zöbern und Stefan Lackner sollen die Defensive der Felber-Elf verstärken. „Ich freue mich sehr über die Neuzugänge, wir wollen auch diese Saison ganz klar wieder oben mitspielen“, meint Sportlicher Leiter Karl Steurer.