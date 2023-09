Pittens sicherer Rückhalt

Drei Siege am Stück, dreimal in Folge hielt Nico Fleck seinen Kasten sauber. Kurz vor der Pause wurde es gegen Aspang brenzlig, doch der Einser parierte seinem Team die Führung in die Halbzeit, Pitten siegte am Ende 3:0.

„Zuerst habe ich mich im Eins-gegen-Eins breit gemacht und wurde angeschossen, bei der zweiten Situation habe ich nach einem Freistoß den Abpraller mit dem Fuß abgewehrt und den dritten Versuch gefangen“, freute sich Fleck, seiner Mannschaft entscheidend helfen zu können. Trotzdem möchte der Goalie, der in dieser Saison die wenigsten Gegentore kassierte, auf dem Boden bleiben: „Ich würde sagen, mit dem Fuß bin ich ganz gut, aber ich habe sicherlich noch genug Verbesserungspotenzial.“

Der Pittner Siegeszug rollt weiter, drei Erfolge hintereinander und die Felber-Elf grüßt von der Tabellenspitze. Worauf führt Fleck den Erfolg seines Clubs zurück? „Wir sind dieses Jahr eingespielter, vieles passiert automatisierter als letzte Saison. Außerdem haben die guten Transfers sich schnell eingefügt“, meint Fleck. Nach der einzigen Niederlage in Grimmenstein am dritten Spieltag wirkte es so, als könnte Pitten wieder nicht um den Titel mitspielen - die Situation änderte sich schlagartig: „Die Mentalität im Kader ist super und das haben wir dadurch, dass wir so schnell zurückgekommen sind, gezeigt.“

Aktuell kämpfen acht Teams um die Tabellenführung, wie sieht Fleck die Karten seines Teams auf die Meisterkrone? „Wir wollen so lange wie möglich oben mitspielen, aber es gibt halt auch andere Kaliber, wie Oberwaltersdorf und Weissenbach. Es wird extrem ausgeglichen“, so Fleck.