8:0! Wiesmath mit Kantersieg in Winzendorf

Am Freitagabend machte Wiesmath gegen Winzendorf einen Klassenunterschied deutlich. Josey Schwarz und Co. schossen das Team aus der 2. Klasse Steinfeld mit 8:0 vom Feld. Für die Wiesmather war es im dritten Testspiel der dritte Sieg. Der SKW erzielte in den bisherigen Probegalopps nicht weniger als 22 Tore. Gegen Winzendorf trugen sich sieben verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein, erfolgreich waren Andras Stieber (2), Gleibo Schwarz, Josey Schwarz, Jan Reisner, Balazs Koszö, Christoph Kornfeld und Johannes Handler.